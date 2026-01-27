Vitályos Eszter az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

Hírek, információk, vélemények. Az Igazság órája műsorában leleplezik az álhíreket, elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket. A keddi adás vendége Vitályos Eszter kormányszóvivő lesz, akivel arról beszélget Németh Balázs műsorvezető, hogy a Nemzeti Petícióval megüzenjük Brüsszelnek: nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának!

Vitályos Eszter az Igazság órájában

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

A műsorban szóba kerül az is, hogy

Magyar Péter sorba nevezi meg a globalista, nagytőkés világhoz köthető embereit, akik veszélyt jelentenek Magyarország szuverenitására,

Zelenszkij és az ukrán kormány nyíltan be akar avatkozni a magyar választás kimenetelébe,

hiszen nekik az az érdekük, hogy a Brüsszel- és így ukránbarát Tisza Párt kerüljön kormányra áprilisban.

Ukrán beavatkozási kísérlet a magyar belpolitikába

A műsorban elhangzott, hogy Ukrajnának elemi érdeke az, hogy megkapja azokat az óriási összegeket, amiket kér. A magyar kormány ez ellen van, így

Ukrajnának az az érdeke, hogy egy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra áprilisban.

A kormányszóvivő elmondta,

a Tisza már odáig is elment, hogy meg akarják támadni a választási eredményeket,

ha nem ők nyernek. Ukrajnában és a hazai ellenzék körében is ez történik. Ezzel kapcsolatban is Brüsszel hallgat, eszébe nem jut az a politikai felelősség, hogy a tagállamok ellenére hajtanak végre dolgokat.

Az európai vezetők a tagállami polgárok ellenében cselekednek régóta. A migrációs paktum felgyorsítása, Ukrajna támogatása ilyen témák.

Csak egy választókerületnek 54 milliárd forintba kerülne Ukrajna támogatása. Ezzel nem tudnának megvalósulni fejlesztések a jövőben a közlekedés, vagy az egészségügy területén.

A nemzeti petíció kapcsán Vitályos elmondta, hogy a magyar kormány mindig megkérdezi az embereket arról, hogy mi a véleményük. Ezzel a miniszterelnök ki tud állni az Unióban, hogy ez a magyar emberek véleménye.

Más országokban szerinte azért nem történik ilyen, mert félnek az eredménytől.

– tette hozzá.

Cikkünk frissül…

Vitályos Eszter üzent a Z generációnak – videó

A 2015-ös migrációs káosz képeivel üzent a fiataloknak Vitályos Eszter kormányszóvivő. Szerinte a kérdés ma sem bonyolult:

vagy megvédjük Magyarországot, vagy újra átéljük a Keleti pályaudvarnál látott jeleneteket.

Egyértelmű üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Vitályos Eszter: Magyarország nem lehet és nem is lesz illegális migránsok célállomása. A kormányszóvivő a Z generációhoz fordulva idézte fel