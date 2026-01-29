Vitályos Eszter pontokba szedte a rezsitámogatás lényegét

A kormány döntése értelmében januárban a háztartások a fogyasztásuk 30 százalékára kapnak kedvezményt. A rezsistop a gáz- és a távhőszámlák esetében automatikusan érvényesül, a jóváírás közvetlenül a számlákban jelenik meg. A rezsicsökkentés legfontosabb részleteit Vitályos Eszter kormányszóvivő asszony foglalta össze közösségi oldalán.

Vitályos Eszter Fotó: Kurucz Árpád

A rendkívül hideg januári időjárás miatt a lakosság energiafogyasztása mintegy 30 százalékkal megemelkedett

– kezdte Facebook bejegyzését emiatt a gázfogyasztók esetében a januári felhasználás 30 százalékára jár a kedvezmény, amelyet a szolgáltató a gázszámlában számol el. Ugyanez a szabály vonatkozik a távhővel fűtőkre is: náluk szintén 30 százalékos árkedvezmény jelenik meg a januári számlában.

A januári rezsistop azonban nemcsak a gázzal vagy távhővel fűtőknek jelent segítséget.

Azok is igénybe vehetik a kedvezményt, akik villannyal fűtenek. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a 30 százalékos kedvezményt ne a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásra számolják el.

Fontos szabály, hogy ha egy háztartásban gázzal és árammal is fűtenek, akkor csak akkor kell külön nyilatkozatot tenni, ha a rezsistopot az áramfogyasztásra szeretnék érvényesíteni. Amennyiben nem érkezik nyilatkozat, a rendszer automatikusan a gázfogyasztásra adja meg a kedvezményt.