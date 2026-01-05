Németországban jön a vizitdíj – a pénzt Ukrajnába küldték

Hírlevél
28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Több pénzt égettek el Ukrajnában, mint amennyi az egészségügyből hiányzik. Ez a vizitdíj a hazai balosoknak is bejött – írta Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében.
bohár dánielukrajnanémetországvizitdíj

Okos döntés volt. Németország több mint 16 milliárd eurót küldött Ukrajnának. Az egészségügyből pedig 12 milliárd euró hiányzik, amit most vizitdíjjal próbálnak pótolni – írta Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében.

Németországban jön a vizitdíj
Németországban jön a vizitdíj
Fotó: Facebook/Bohár Dániel

Vizitdíj: balos lehúzás

Korábban lapunk is megírta, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-videójában arról beszélt, hogy az ország különböző pontjain ugyanazt a félelmet hallja vissza:

a Tisza olyan megszorító egészségügyi csomagot készít elő, amely gyökeresen alakítaná át az ellátáshoz való hozzáférést.

A tervezet lényege, hogy a jelenlegi társadalombiztosítás megszűnne, és

az életmentő sürgősségi beavatkozások kivételével minden ellátás díjkötelessé válna.

Takács Péter: Így zsigerelné ki az egészségügyet a Tisza

Ezzel kapcsolatban felidézte a baloldali vezetésű

2006–2008-as időszakot, amikor a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése hasonló előzmények után történt.

