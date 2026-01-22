Példátlan mélységben Ursula von der Leyen elfogadottsága 

Nemcsak a magyaroknak, hanem az európai polgárok 53 százalékának is kedvezőtlen a véleménye Ursula von der Leyenről, mindössze a 30 százalékuk kedveli – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Magyar Péter Manfred Weberrel és Ursula von der Leyennel (Fotó: MTI)

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

Vagyis ha az emberek dönthetnének az Európai Bizottság elnökéről, akkor soha nem választanák meg. Ez nem is csoda: a katasztrofális zöldátállás, az európai gazdaság földbe állása, az egekben lévő energiaárak, az Ukrajnára öntött százmilliárd eurók miatt az európai embereknek elege van Brüsszelből.

Éppen ezért a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták újabb bizalmatlansági indítványt nyújtott be, amelyről ma szavaztak az Európai Parlamentben - nem meglepően,

a Tisza Párt és a DK pártcsaládjai kimentették Ursulát. A fideszes képviselők Ursula von der Leyen leváltása mellett szavaztak, a tiszás képviselők viszont el sem mertek jönni.

Ebből is világos: nekünk a magyarok érdeke az első, nekik a brüsszeli főnökeiké. A Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.