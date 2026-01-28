Az újdonsült tiszás Orbán Anita elmondása szerint nagyon sokat dolgozott EU-s intézményekkel, ezért az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Pétere embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

(Fotó: MTI/EPAOlivier Hoslet)

Az újabb tiszás hazugságot maga Ursula von der Leyen leplezte le, amikor elmondta, hogy 20 milliárd euró hazánknak járó támogatás folyósítása azért van befagyasztva, mert Magyarország az EU balliberális vezetése által megkövetelt LMBTQ- és menedékjogokat nem tart be. Ezek az uniós források mindaddig blokkolva lesznek, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt

– hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Hoppá! Megint egy tiszás hazugság! – így kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője az újabb leleplező videót.