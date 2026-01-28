Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

Tisza Párt

Az újabb tiszás hazugságot maga Ursula von der Leyen leplezte le

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Anita elmondása szerint nagyon sokat dolgozott EU-s intézményekkel, ezért az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Pétere újdonsült embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”. Az újabb tiszás hazugságot nem más, mint maga Ursula von der Leyen leplezte le. Mutatjuk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártMagyar Péter politikájaMagyar Péteréktisza pártiillegális bevándorlásLMBTQ-ideológiaLMBTQ-lobbiUrsula von der LeyenkorrupcióLMBTQ-jogok,

Az újdonsült tiszás Orbán Anita elmondása szerint nagyon sokat dolgozott EU-s intézményekkel, ezért az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Pétere embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPAOlivier Hoslet)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
(Fotó: MTI/EPAOlivier Hoslet)

Az újabb tiszás hazugságot maga Ursula von der Leyen leplezte le, amikor elmondta, hogy 20 milliárd euró hazánknak járó támogatás folyósítása azért van befagyasztva, mert Magyarország az EU balliberális vezetése által megkövetelt LMBTQ- és menedékjogokat nem tart be. Ezek az uniós források mindaddig blokkolva lesznek, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt

– hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Hoppá! Megint egy tiszás hazugság! – így kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője az újabb leleplező videót.

Magyar Péter újabb hatalmas bakot lőtt
A Tisza Párt jelöltje továbbra is hallgat a rituális képégetős botrányuk után

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!