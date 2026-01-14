Herr Weberre mostanság rájár a rúd

Az Európai Néppárt elnöke nem csak saját pozíciójára alkalmatlan, jósnőnek is gyenge lenne. Manfred Weber, a legnagyobb háborús uszító elképzelései nem éppen úgy alakultak, ahogy szerette volna.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke korábban, a Tisza Párt és Magyar Péter bemutatása során magabiztosan kijelentette, hogy a Tisza le fogja váltani a Fideszt. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője összevetette Weber beszédét a valósággal.
Weber hoppon maradt
Az Európai Néppárt elnöke arról beszélt a Tisza Párt bemutatása során, hogy a cseh és a lengyel választások akkori eredményei alapján logikusan következik a Fidesz bukása Magyarországon. Dömötör Csaba így döntötte romba ezt a gondolatmenetet:
Babis győzött, újra ő a cseh miniszterelnök, Tuskék kikaptak a lengyel elnökválasztáson, úgyhogy nincsen más hátra: felkészül Magyar Péter.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!