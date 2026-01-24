Witzmann Mihály: A háború árnyéka soha nem áll meg a határoknál

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő felszólalása kezdetén elmondta, hogy emlékszünk még azokra az időkre, amikor háború dúlta a környéket, szerencsére ezt mi már csak tankönyvekből tudhattuk meg.
Witzmann Mihály a DPK háborúellenes gyűlésén mondott beszédet szombaton, Kaposváron. A képviselő a háborúról beszélve úgy fogalmazott: a háború árnyéka soha nem áll meg a határoknál.
Witzmann Mihály figyelmeztetést küldött
Igen, elérhet hozzánk ide Somogyba is és a Balaton partjára is. Számunkra a háborús bizonytalanság elmaradó vendégeket, bezárt éttermeket jelent. A turizmus a béke iparága, ugyanis a turista oda megy, ahol béke és biztonság van – hívta fel a figyelmet a képviselő. A háború ott is pusztít, ahol az élet megszületik: a mezőgazdaságban”
– fogalmazott.
