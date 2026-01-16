Vigyázat! Egy választásnyira vagyunk a woke-abszurditástól

Hírlevél
Nem szatíra, nem paródia, nem túlzás. Egy amerikai szenátusi meghallgatáson komoly arccal zajlott vita arról egy szenátor és egy woke-párti orvos között, hogy a férfiak képesek-e teherbe esni – és ez az a világ, amelytől ma már Magyarországot is csak egy rossz döntés választja el.
Hollik István közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amelyben egy republikánus szenátor és egy woke-párti orvos beszélgetése pontosan megmutatja, hová vezet, amikor az ideológia felülírja a józan észt. A felvétel nemcsak az amerikai közélet állapotáról szól, hanem intő jel mindazoknak, akik szerint ezek a viták „sosem jutnak el ide”.

Az egész világot bejárta a szenátor és a woke-párti orvos abszurd beszélgetéséről készült videó (Forrás: Times of India)

Amikor a woke-ideológia vitatkozik a biológiával

A meghallgatáson Josh Hawley egyetlen, látszólag egyszerű kérdést tett fel újra és újra: teherbe eshetnek-e a férfiak? A válaszok azonban nem a biológiáról szóltak, hanem identitásokról, politikai keretekről és elkenésről. Nisha Verma orvosként nem adott egyenes választ, helyette azt hangsúlyozta, hogy a tudománynak kellene irányítania – miközben éppen a tudományos alapállítást kerülte meg.

A jegyzőkönyv kedvéért: a nők esnek teherbe, nem a férfiak”

 – foglalta össze végül a vita lényegét Josh Hawley, miután sikertelenül próbált egy igen-nem választ kicsikarni. Hollik István szerint mindez nem abszurd humor, hanem az a „őrült valóság”, amelytől Magyarországot is csak egy választás választja el. 

Ott, ahol a Tisza Párt környékén feltűnik Bódis Kriszta és a Csipkejózsika-típusú genderideológia, ott előbb-utóbb megérkeznek ezek a viták is – nem viccként, hanem kötelező igazodási pontként.

 

