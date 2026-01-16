Vigyázat! Egy választásnyira vagyunk a woke-abszurditástól

Hollik István közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amelyben egy republikánus szenátor és egy woke-párti orvos beszélgetése pontosan megmutatja, hová vezet, amikor az ideológia felülírja a józan észt. A felvétel nemcsak az amerikai közélet állapotáról szól, hanem intő jel mindazoknak, akik szerint ezek a viták „sosem jutnak el ide”.
Amikor a woke-ideológia vitatkozik a biológiával
A meghallgatáson Josh Hawley egyetlen, látszólag egyszerű kérdést tett fel újra és újra: teherbe eshetnek-e a férfiak? A válaszok azonban nem a biológiáról szóltak, hanem identitásokról, politikai keretekről és elkenésről. Nisha Verma orvosként nem adott egyenes választ, helyette azt hangsúlyozta, hogy a tudománynak kellene irányítania – miközben éppen a tudományos alapállítást kerülte meg.
A jegyzőkönyv kedvéért: a nők esnek teherbe, nem a férfiak”
– foglalta össze végül a vita lényegét Josh Hawley, miután sikertelenül próbált egy igen-nem választ kicsikarni. Hollik István szerint mindez nem abszurd humor, hanem az a „őrült valóság”, amelytől Magyarországot is csak egy választás választja el.
Ott, ahol a Tisza Párt környékén feltűnik Bódis Kriszta és a Csipkejózsika-típusú genderideológia, ott előbb-utóbb megérkeznek ezek a viták is – nem viccként, hanem kötelező igazodási pontként.