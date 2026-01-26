Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Ukrajna csak akkor fogadja el a háborút lezáró békemegállapodást, ha abban egyértelműen szerepel az Európai Unióhoz való csatlakozás dátuma – erről beszélt Volodimir Zelenszkij Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Zelenszkij súlyos feltételt szabott a békekötéshez (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Az ukrán államfő úgy gondolja azért van szükség konkrét dátumra a megállapodásban, hogy minden fél tartsa magát az egyezséghez.

2027 mint feltétel, nem ígéret

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna technikailag már 2026 első felében készen állhat az összes csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészül az uniós tagságra.

Mi 2027-et akarunk, amikor Ukrajna készen áll”

– fogalmazott az ukrán elnök.