Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Ukrajna csak akkor fogadja el a háborút lezáró békemegállapodást, ha abban egyértelműen szerepel az Európai Unióhoz való csatlakozás dátuma – erről beszélt Volodimir Zelenszkij Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.
Az ukrán államfő úgy gondolja azért van szükség konkrét dátumra a megállapodásban, hogy minden fél tartsa magát az egyezséghez.
2027 mint feltétel, nem ígéret
Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna technikailag már 2026 első felében készen állhat az összes csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészül az uniós tagságra.
Mi 2027-et akarunk, amikor Ukrajna készen áll”
– fogalmazott az ukrán elnök.
A szerbek felháborodtak
A kijelentésre reagálva Aleksandar Vučić szerb elnök élesen bírálta az Európai Unió terveit. A szerb kormány ülésén arról beszélt: Ukrajna felvételét nem a jelenlegi szabályok alapján készítik elő, hanem azok megváltoztatásával, sőt félretételével. Vučić szerint ez komoly töréseket okozhat az EU-n belül, és hangsúlyozta:
Több közép-európai ország – köztük Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország – sem ért egyet a gyorsított csatlakoztatás irányával.
Az ügy így már nemcsak Ukrajna jövőjéről, hanem az Európai Unió működésének alapelveiről is szól.