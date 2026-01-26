Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

volodimir zelenszkij

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnök szerint csak akkor lehet lezárni az ukrajnai háborút, ha a békemegállapodásban rögzítik Ukrajna uniós csatlakozásának konkrét időpontját. Volodimir Zelenszkij 2027-et jelölte meg céldátumként, miközben egyre több európai vezető figyelmeztet a szabályok felrúgására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijaleksandar vučićeurópai unióbékemegállapodáscsatlakozás

Ukrajna csak akkor fogadja el a háborút lezáró békemegállapodást, ha abban egyértelműen szerepel az Európai Unióhoz való csatlakozás dátuma – erről beszélt Volodimir Zelenszkij Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. 

Zelenszkij
Zelenszkij súlyos feltételt szabott a békekötéshez (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Az ukrán államfő úgy gondolja azért van szükség konkrét dátumra a megállapodásban, hogy minden fél tartsa magát az egyezséghez.

2027 mint feltétel, nem ígéret

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna technikailag már 2026 első felében készen állhat az összes csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészül az uniós tagságra. 

Mi 2027-et akarunk, amikor Ukrajna készen áll”

 – fogalmazott az ukrán elnök.

Orbán Viktor válaszolt Zelenszkij bicskanyitogató kijelentéseire

A szerbek felháborodtak

A kijelentésre reagálva Aleksandar Vučić szerb elnök élesen bírálta az Európai Unió terveit. A szerb kormány ülésén arról beszélt: Ukrajna felvételét nem a jelenlegi szabályok alapján készítik elő, hanem azok megváltoztatásával, sőt félretételével. Vučić szerint ez komoly töréseket okozhat az EU-n belül, és hangsúlyozta: 

Több közép-európai ország – köztük Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország – sem ért egyet a gyorsított csatlakoztatás irányával.

Az ügy így már nemcsak Ukrajna jövőjéről, hanem az Európai Unió működésének alapelveiről is szól.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!