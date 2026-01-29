Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

zelenszkij

Élet-halál kérdés Zelenszkijnek a magyar választás – bármit bevethet

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán vezetés minden eddiginél nyíltabban támadja Magyarországot, mert a közelgő választás számukra sorsdöntő, a beavatkozás esélye nagy – írta meg az Ellenpont. Zelenszkij abban bízik, hogy egy Tisza-párti fordulat háborúpárti irányváltást és pénzcsapot nyitna Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zelenszkijtisza pártEllenpontursula von der leyenmagyar választástámadássorozat

Az Ellenpont elemzése szerint Zelenszkij számára a magyar választás kimenetele kulcskérdés: a fenyegető hangnem és a diplomáciai feszültség nem véletlen. A magyar nemzetbiztonsági értékelések úgy látják, a támadások célja a kormányváltás kikényszerítése, hogy Magyarország belépjen a háborúpárti táborba és finanszírozási kötelezettségeket vállaljon Ukrajna felé. A miniszterelnök szerint „ez egy összehangolt támadássorozat része”, amelyre a kormány válaszol.

Zelenszkij
Ursula von der Leyen a pénzügyi mentőövvel hatalmas segítséget nyújtott Zelenszkijnek
(Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL)

Új eszközökkel próbálkoznak

Az ukrán vezetés eddig sem titkolta, hogy Magyarországot rá akarja bírni a háború támogatására. Mivel a nyomás nem hozott áttörést, alternatív utakhoz nyúltak: befolyásszerzéshez a politikai és intézményi térben. 

Ebben a jelek szerint kulcsszerepet szánnának a Tisza Pártnak, amelyen keresztül egy esetleges kormányváltás után megváltoztatható lenne a külpolitikai irány.

A kapcsolati hálóra több jel utal: ukrajnai utak, személyi átfedések, valamint olyan fejlesztési együttműködések, amelyek Kijevhez kötődő szereplőkhöz vezetnek. A magyar hatóságok álláspontja szerint mindez azt a célt szolgálja, hogy a döntéshozatal az ukrán geopolitikai érdekekhez igazodjon.

Keményebb nyomás jöhet

A kampány hajrájában az információs és titkosszolgálati aktivitás erősödése sem kizárt. Korábban már felmerült lejárató műveletek gyanúja, időzített kiszivárogtatásokkal és célzott támadásokkal. 

A kormány szerint ezek a lépések a választások befolyásolását célozzák, ezért emelték diplomáciai szintre az ügyet.

Orbán Viktor dörgedelmes üzenete Brüsszelnek: nem mindenki meri ezt mondani Ursula mamának

Hétfőn Orbán Viktor utasítására bekérték Ukrajna nagykövetét, miután Volodimir Zelenszkij és külügyminisztere nyilvános fenyegetései tovább fokozták a feszültséget. 

A külügyet Szijjártó Péter vezette lépések követték, míg a kormány világossá tette: Magyarország nem vállal újabb terheket Ukrajna finanszírozásában. Gulyás Gergely bejelentése szerint nemzeti petíció is indul a kérdésben. A háttérben az uniós pénzügyi tervek állnak: 

Ursula von der Leyen vezetésével olyan csomag körvonalazódik, amely a háború utáni újjáépítés mellett további védelmi forrásokat is feltételez.

Zelenszkij
Tseber Roland, az ukrán kém lehet a titkos kapocs a Tisza Párt és Zelenszkij között
(Forrás: Facebook)

A kormányfő értékelése szerint ez „atombomba jellegű mellbe rúgás” lenne Európának, és leszögezte: a magyar pénz jobb helyen van itthon, mint Ukrajnában. 

Kijev azért vált agresszívebb stílusra, mert a tét óriási: pénz, geopolitikai irány és háborús elköteleződés.

 A magyar kormány viszont kitart amellett, hogy a döntés a magyaroké – és nem Brüsszelé vagy Kijevé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!