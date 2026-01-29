Élet-halál kérdés Zelenszkijnek a magyar választás – bármit bevethet

Az Ellenpont elemzése szerint Zelenszkij számára a magyar választás kimenetele kulcskérdés: a fenyegető hangnem és a diplomáciai feszültség nem véletlen. A magyar nemzetbiztonsági értékelések úgy látják, a támadások célja a kormányváltás kikényszerítése, hogy Magyarország belépjen a háborúpárti táborba és finanszírozási kötelezettségeket vállaljon Ukrajna felé. A miniszterelnök szerint „ez egy összehangolt támadássorozat része”, amelyre a kormány válaszol.
Új eszközökkel próbálkoznak
Az ukrán vezetés eddig sem titkolta, hogy Magyarországot rá akarja bírni a háború támogatására. Mivel a nyomás nem hozott áttörést, alternatív utakhoz nyúltak: befolyásszerzéshez a politikai és intézményi térben.
Ebben a jelek szerint kulcsszerepet szánnának a Tisza Pártnak, amelyen keresztül egy esetleges kormányváltás után megváltoztatható lenne a külpolitikai irány.
A kapcsolati hálóra több jel utal: ukrajnai utak, személyi átfedések, valamint olyan fejlesztési együttműködések, amelyek Kijevhez kötődő szereplőkhöz vezetnek. A magyar hatóságok álláspontja szerint mindez azt a célt szolgálja, hogy a döntéshozatal az ukrán geopolitikai érdekekhez igazodjon.
Keményebb nyomás jöhet
A kampány hajrájában az információs és titkosszolgálati aktivitás erősödése sem kizárt. Korábban már felmerült lejárató műveletek gyanúja, időzített kiszivárogtatásokkal és célzott támadásokkal.
A kormány szerint ezek a lépések a választások befolyásolását célozzák, ezért emelték diplomáciai szintre az ügyet.
Hétfőn Orbán Viktor utasítására bekérték Ukrajna nagykövetét, miután Volodimir Zelenszkij és külügyminisztere nyilvános fenyegetései tovább fokozták a feszültséget.
A külügyet Szijjártó Péter vezette lépések követték, míg a kormány világossá tette: Magyarország nem vállal újabb terheket Ukrajna finanszírozásában. Gulyás Gergely bejelentése szerint nemzeti petíció is indul a kérdésben. A háttérben az uniós pénzügyi tervek állnak:
Ursula von der Leyen vezetésével olyan csomag körvonalazódik, amely a háború utáni újjáépítés mellett további védelmi forrásokat is feltételez.
A kormányfő értékelése szerint ez „atombomba jellegű mellbe rúgás” lenne Európának, és leszögezte: a magyar pénz jobb helyen van itthon, mint Ukrajnában.
Kijev azért vált agresszívebb stílusra, mert a tét óriási: pénz, geopolitikai irány és háborús elköteleződés.
A magyar kormány viszont kitart amellett, hogy a döntés a magyaroké – és nem Brüsszelé vagy Kijevé.