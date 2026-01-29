Élet-halál kérdés Zelenszkijnek a magyar választás – bármit bevethet

Az Ellenpont elemzése szerint Zelenszkij számára a magyar választás kimenetele kulcskérdés: a fenyegető hangnem és a diplomáciai feszültség nem véletlen. A magyar nemzetbiztonsági értékelések úgy látják, a támadások célja a kormányváltás kikényszerítése, hogy Magyarország belépjen a háborúpárti táborba és finanszírozási kötelezettségeket vállaljon Ukrajna felé. A miniszterelnök szerint „ez egy összehangolt támadássorozat része”, amelyre a kormány válaszol.

Ursula von der Leyen a pénzügyi mentőövvel hatalmas segítséget nyújtott Zelenszkijnek

(Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL)

Új eszközökkel próbálkoznak

Az ukrán vezetés eddig sem titkolta, hogy Magyarországot rá akarja bírni a háború támogatására. Mivel a nyomás nem hozott áttörést, alternatív utakhoz nyúltak: befolyásszerzéshez a politikai és intézményi térben.

Ebben a jelek szerint kulcsszerepet szánnának a Tisza Pártnak, amelyen keresztül egy esetleges kormányváltás után megváltoztatható lenne a külpolitikai irány.

A kapcsolati hálóra több jel utal: ukrajnai utak, személyi átfedések, valamint olyan fejlesztési együttműködések, amelyek Kijevhez kötődő szereplőkhöz vezetnek. A magyar hatóságok álláspontja szerint mindez azt a célt szolgálja, hogy a döntéshozatal az ukrán geopolitikai érdekekhez igazodjon.

Keményebb nyomás jöhet

A kampány hajrájában az információs és titkosszolgálati aktivitás erősödése sem kizárt. Korábban már felmerült lejárató műveletek gyanúja, időzített kiszivárogtatásokkal és célzott támadásokkal.

A kormány szerint ezek a lépések a választások befolyásolását célozzák, ezért emelték diplomáciai szintre az ügyet.