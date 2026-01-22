Hírlevél
Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Éles, személyeskedő hangvételű kijelentéseket tett Volodimir Zelenszkij a Világgazdasági Fórum davosi rendezvényén: a Gordonua.com szerint „európai érdekeket kiárusító Viktorokról” beszélt. A beszédre Orbán Viktor is reagált Facebook-oldalán, Zelenszkij nem fogja zsebre tenni amit a kormányfőtől kapott.
„Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is. Minden Viktor, aki európai pénzen él, miközben kiárusítja az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a kalapjára. És még ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem kellene hagynunk, hogy az európai fővárosok kicsi Moszkvákká váljanak" – fogalmazott Volodimir Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon, Davosban a Gordonua.com hírportál szerint.

Davos, 2026. január 22. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme. MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

A beszéd kapcsán a cikk említi, hogy valószínűleg Orbán Viktor magyar miniszterelnök lehet a „Viktor”, akire Zelenszkij célzott. 

Orbán Viktor nem sokkal később Facebook-oldalán válaszolt az ukrán elnöknek.

 

