Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

„Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is. Minden Viktor, aki európai pénzen él, miközben kiárusítja az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a kalapjára. És még ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem kellene hagynunk, hogy az európai fővárosok kicsi Moszkvákká váljanak" – fogalmazott Volodimir Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon, Davosban a Gordonua.com hírportál szerint.

Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

A beszéd kapcsán a cikk említi, hogy valószínűleg Orbán Viktor magyar miniszterelnök lehet a „Viktor”, akire Zelenszkij célzott.

Orbán Viktor nem sokkal később Facebook-oldalán válaszolt az ukrán elnöknek.