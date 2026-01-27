Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Zelenszkij az ukrán uniós csatlakozásról: a célunk a 2027-es év, konkrét időpontról beszélünk, amikor erre Ukrajna készen állhat – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook posztjában, amelyben bemutatta az újabb meggyőző felvételt: az ukránok, Weber és von der Leyen asszisztálása mellett tényleg komolyan gondolják a 2027-es csatlakozást.
Eddig ez a legdurvább bajor beszólás Zelenszkijnek – ezt nem teszi zsebre
Ahogyan korábban megírtuk, Európában sincs mindenki elájulva az ukránoktól, ugyanis Markus Söder bajor miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban „kétkedő” álláspontra helyezkedett.
A nyilatkozatra reagálva Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós bővítéssel kapcsolatos aggályok már Németországban is megjelentek, miközben
a döntő vétójog továbbra is Magyarország kezében van.
A bajor miniszterelnök álláspontja szerint Ukrajna számára jelenleg nem létezik olyan tagsági forma, amely illeszkedne az Európai Unió intézményi rendszerébe.
Teljes jogú taggá válása nem lehetséges, alternatív státusz pedig nem áll rendelkezésre.
Söder ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna előtt nem zárják be az ajtót, de a csatlakozás csak akkor válhat realitássá, ha az Európai Unió teljesen átszervezi saját működését.