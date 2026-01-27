Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Szívszorító!

Nem akármilyen felvétel terjed Jákli Mónikáról

gulyás gergely

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnök nyilatkozta hivatalos környezetben azt, hogy a 2027-es céldátum realitás. Zelenszkij szerint minden tárgyalási fejezetet meg tudnak nyitni idén tavasszal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gulyás gergelyukrajnaeurópai uniócsatlakozás2027

Zelenszkij az ukrán uniós csatlakozásról: a célunk a 2027-es év, konkrét időpontról beszélünk, amikor erre Ukrajna készen állhat – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook posztjában, amelyben bemutatta az újabb meggyőző felvételt: az ukránok, Weber és von der Leyen asszisztálása mellett tényleg komolyan gondolják a 2027-es csatlakozást.

Vilnius, 2026. január 25.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a litván és lengyel államfővel a vilniusi elnöki palotában tartott találkozója utáni sajtóértekezleten 2026. január 25-én.MTI/EPA/PAP/Marcin Obara
Zelenszkij
Fotó: Marcin Obara / MTI/EPA/PAP

Eddig ez a legdurvább bajor beszólás Zelenszkijnek – ezt nem teszi zsebre

Ahogyan korábban megírtuk, Európában sincs mindenki elájulva az ukránoktól, ugyanis Markus Söder bajor miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban „kétkedő” álláspontra helyezkedett.

Eddig ez a legdurvább bajor beszólás Zelenszkijnek – ezt nem teszi zsebre

A nyilatkozatra reagálva Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós bővítéssel kapcsolatos aggályok már Németországban is megjelentek, miközben

a döntő vétójog továbbra is Magyarország kezében van.

A bajor miniszterelnök álláspontja szerint Ukrajna számára jelenleg nem létezik olyan tagsági forma, amely illeszkedne az Európai Unió intézményi rendszerébe.

Teljes jogú taggá válása nem lehetséges, alternatív státusz pedig nem áll rendelkezésre.

Söder ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna előtt nem zárják be az ajtót, de a csatlakozás csak akkor válhat realitássá, ha az Európai Unió teljesen átszervezi saját működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!