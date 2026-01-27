Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

A nyilatkozatra reagálva Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós bővítéssel kapcsolatos aggályok már Németországban is megjelentek, miközben

a döntő vétójog továbbra is Magyarország kezében van.

A bajor miniszterelnök álláspontja szerint Ukrajna számára jelenleg nem létezik olyan tagsági forma, amely illeszkedne az Európai Unió intézményi rendszerébe.

Teljes jogú taggá válása nem lehetséges, alternatív státusz pedig nem áll rendelkezésre.

Söder ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna előtt nem zárják be az ajtót, de a csatlakozás csak akkor válhat realitássá, ha az Európai Unió teljesen átszervezi saját működését.