Migráció és Beneš: a Tisza Brüsszel oldalán

Miközben a Tisza Párt Brüsszellel karöltve hazánk érdekei ellen cselekszik, a kormány érdemben építkezik – egyebek mellett erről beszélt az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára keddi sajtótájékoztatóján.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: a Tisza Párt Brüsszellel karöltve több kérdésben is hazánk érdekei ellen cselekszik. Fotó: Facebook

Zsigmond Barna Pál: Nem a migránskvótára

Zsigmond Barna Pál erre egyik példaként a migráció kérdésér említette:

„a migrációs helyzet fokozódik Európában, és tovább nőtt a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma.

Brüsszel ennek ellenére tovább erőlteti a migrációpárti álláspontját, és megszállottan rá akarja erőltetni a migrációs paktumot minden tagállamra” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a Tisza Párt is támogatja Brüsszel migrációs politikáját: az Európai Parlamentben megszavazták, hogy az unió biztosítson 25 millió eurónyi forrást a migránspaktum gyors végrehajtására. Hangsúlyozta ugyanakkor: ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesz betelepítés és migránskvóta, vagyis nem engedik, hogy bevándorlóországot csináljanak Magyarországból.

Zsigmond Barna Pál új Facebook-bejegyzésében arra is kitért, hogy a Tisza Párt „segítséget” kért a Magyarország-ellenes LIBE-bizottságtól felvidéki magyarok ügyében. – Most épp a baloldali Európai Néppárton keresztül azon ügyködnek, hogy az Európai Parlament hírhedt LIBE-bizottsága a „közeljövőben” foglalkozzon a szlovákiai, etnikai alapú jogsértésekkel. A közeljövőben. Ismerjük ezt a kifejezést Brüsszelből. Istennél egy nap olyan, mint ezer év – az uniós időszámításban még ennyi kapaszkodónk sincs.

Csakhogy a felvidéki magyaroknak nem a közeljövőben múlva, hanem most van szükségük segítségre.

Nem képmutató bizottsági vitákra, nem jelentésekre, nem politikai alibizésre – fejtette ki a honatya.

Emlékeztetett: a Beneš-dekrétumok miatt hátrányt szenvedő külhoni magyaroknak a magyar kormány hathatós segítséget nyújt, így például állami költségen magyar ügyvédi iroda képviseli őket.

A fideszes politikus hangsúlyozta:

azzal, hogy a Tisza a Magyarország-ellenes LIBE-bizottsághoz fordult, valójában Brüsszel beavatkozását kéri a magyarországi választásokba.






