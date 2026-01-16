Zsigmond Barna Pál: Magyarország támogatja az európai gazdák tiltakozó akcióját

A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozások új szakaszba lépnek Európában. Erre hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalán.

Újabb nagyszabású európai gazdatüntetések kezdődnek a Mercosur-megállapodás és az uniós agrártámogatások megnyirbálása ellen. Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelezte: a magyar gazdák is szolidaritást vállalnak az európai termelőkkel. Fotó: VALERIE DUBOIS / Hans Lucas

Zsigmond Barna Pál: A magyar gazdatársadalom számára kiemelten fontos, hogy Európa ne áldozza fel saját termelőit

A politikus a bejegyzésében a gazdatiltakozások újraindulását jelző egyik mostani látványos párizsi akciójára utalva - amikor krumplit szórtak a francia főváros utcáira a tiltakozók - így fogalmazott:

Így érkezett meg a burgonya Párizsba. STOP Mercosur! Mi a gazdákkal vagyunk!”

A tiltakozáshullám hátterében az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint a Mercosur-egyezmény áll, amely az európai gazdák szerint súlyos versenyhátrányt okozna az uniós mezőgazdaságnak. A dél-amerikai országokból érkező, gyakran eltérő termelési és élelmiszer-biztonsági szabályok szerint előállított mezőgazdasági termékek eláraszthatnák az európai piacot, ellehetetlenítve a helyi termelőket.

Strasbourgban folytatódik a tiltakozás

A gazdatársadalom nem hátrál: 2026. január 20-án Strasbourgban újabb összeurópai demonstrációra kerül sor. A szervezők várakozásai szerint több ezer gazda és mintegy ezer traktor vonul majd az Európai Parlament épülete elé, hogy közösen fejezzék ki tiltakozásukat az Európai Bizottság agrárpolitikájával szemben.

A termelők szerint elfogadhatatlan az agrártámogatások radikális csökkentése, valamint a Mercosur-megállapodás elfogadása, amely veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét és a gazdák megélhetését. A gazdaszervezetek hangsúlyozzák, hogy ezek az intézkedések hosszú távon a családi gazdaságok megszűnéséhez és a vidéki életforma leépüléséhez vezethetnek.