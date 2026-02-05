Fenemód zavarja a 444-et, hogy brüsszeli megbízóik lebuktak

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: „Ez fenemód zavarja a baloldali 444-et. Miért? Valószínűleg ilyen helyzetben hivatalból háborodnak fel mindazok, akiket az ukrán háborús propaganda terjesztése céljából a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) programon keresztül a Bizottság százmilliókkal finanszíroz.”
Orbán Balázs üzent a 444-nek
Szeretnénk üzenni a 444-nek és társaiknak, hogy ennek a világnak vége. Nem fogjuk tűrni a főnökeiknek, hogy külföldről avatkozzanak be a magyar választásokba. A magyar emberek maguk is el tudják dönteni, hogy nemzeti vagy brüsszeli kormányt szeretnének
– fogalmazott.
Egy dolog biztos: aki nem akarja, hogy csak azt lehessen gondolni a migráció vagy épp a gender kérdésében, amit a 444 ír, annak a Fidesz a biztos választás!
– tette hozzá.