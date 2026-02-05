Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
orbán balázs

Fenemód zavarja a 444-et, hogy brüsszeli megbízóik lebuktak

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs arról számolt be, hogy a 444 brüsszeli megbízói amerikai közösségi médiás vállalatokhoz jártak, hogy rajtuk keresztül cenzúrázzák a jobboldali hangokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsfideszthe eastern frontier initiative444választás

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: „Ez fenemód zavarja a baloldali 444-et. Miért? Valószínűleg ilyen helyzetben hivatalból háborodnak fel mindazok, akiket az ukrán háborús propaganda terjesztése céljából a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) programon keresztül a Bizottság százmilliókkal finanszíroz.”

Orbán Balázs: Fenemód zavarja a 444-et, hogy brüsszeli megbízóik lebuktak (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Balázs: Fenemód zavarja a 444-et, hogy brüsszeli megbízóik lebuktak (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Orbán Balázs üzent a 444-nek

Szeretnénk üzenni a 444-nek és társaiknak, hogy ennek a világnak vége. Nem fogjuk tűrni a főnökeiknek, hogy külföldről avatkozzanak be a magyar választásokba. A magyar emberek maguk is el tudják dönteni, hogy nemzeti vagy brüsszeli kormányt szeretnének

– fogalmazott.

Egy dolog biztos: aki nem akarja, hogy csak azt lehessen gondolni a migráció vagy épp a gender kérdésében, amit a 444 ír, annak a Fidesz a biztos választás!

– tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!