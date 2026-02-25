A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút

Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel,

látjuk, mi történik abban az esetben, ha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, nem azon folyamatok mentén, melyekben mi jelenleg hiszünk, akkor können elveszhet a pénzünk, de ami még ennél is rosszabb, még háborúba is sodródhatunk

– fogalmazott Gönczi Gábor, a TV2 munkatársa, aki videóüzenetében arra kér mindenkit, töltse ki a nemzeti petíciót.

Az ismert újságíró, televíziós műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a petícióban három kérdés szerepel: mondjunk nemet az ukrán háború finanszírozására, mondjunk nemet az urán állam finanszírozására a következő 10 évben, illetve mondjunk nemet a háború miatti rezsiárak növelésére.

Ismert, a kormány január végén jelentette be hivatalosan, hogy nemzeti petíciót indít, hogy

egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek: a magyarok nem fizetik meg a háború árát.

A kezdeményezés célja, hogy megakadályozza az ukrajnai háború további finanszírozását, az ukrán állam működésének magyarokkal való kifizettetését és a rezsiemelést. A kezdeményezés világos állásfoglalás a háborúval, az elhibázott brüsszeli döntésekkel és azok gazdasági következményeivel szemben.