A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút

Háború

kormány

Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban.
Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel, 

látjuk, mi történik abban az esetben, ha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, nem azon folyamatok mentén, melyekben mi jelenleg hiszünk, akkor können elveszhet a pénzünk, de ami még ennél is rosszabb, még háborúba is sodródhatunk 

– fogalmazott Gönczi Gábor, a TV2 munkatársa, aki  videóüzenetében arra kér mindenkit, töltse ki a nemzeti petíciót.

Az ismert újságíró, televíziós műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a petícióban három kérdés szerepel: mondjunk nemet az ukrán háború finanszírozására, mondjunk nemet az urán állam finanszírozására a következő 10 évben, illetve mondjunk nemet a háború miatti rezsiárak növelésére.

Ismert, a kormány január végén jelentette be hivatalosan, hogy nemzeti petíciót indít, hogy 

egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek: a magyarok nem fizetik meg a háború árát. 

A kezdeményezés célja, hogy megakadályozza az ukrajnai háború további finanszírozását, az ukrán állam működésének magyarokkal való kifizettetését és a rezsiemelést. A kezdeményezés világos állásfoglalás a háborúval, az elhibázott brüsszeli döntésekkel és azok gazdasági következményeivel szemben.

 

