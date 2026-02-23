A magyarok háromnegyede elégedett a kormány családbarát intézkedéseivel

A lakosság háromnegyede jónak tartja a kormány családbarát intézkedéseit, a többgyermekes anyák szja-mentességét, a családi adókedvezmény megduplázását és a minimálbér emelést is – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A lakosság háromnegyede jónak tartja a kormány 2026 elején életbe lépett intézkedéseit (Forrás: Nézőpont Intézet)

A kormány intézkedései elsöprő népszerűségnek örvendenek

Felidézték, a rezsistop meghirdetése, majd a 13. és 14. havi nyugdíjak folyósítása mellett további három, a lakosság széles körét kedvezően érintő kormányzati intézkedés vette kezdetét 2026 első hónapjaiban.

A minimálbér 11 százalékos emelése, a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztése valamint a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kedvező fogadtatásra talált a magyar társadalomban.”

A felmérés eredménye szerint a válaszadók 73 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jónak tartja a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztését, 22 százaléka inkább rossznak értékelte és csak 5 százalék nem válaszolt a kérdésre. A minimálbér emeléséről is hasonlóan vélekedik a társadalom: 76 százalék jónak tartja, 19 százalék viszont inkább rossznak véli, míg a megkérdezettek 5 százaléka nem kívánta megosztani a véleményét. A családi adókedvezmény megduplázásáról a megkérdezettek 79 százaléka pozitívként értékelte, 13 százalék inkább rossznak vélte és 8 százalék nem kívánt válaszolni a feltett kérdésre.

A Nézőpont Intézet egyúttal rámutatott, a kormány fenti intézkedéseinek fedezetét a multinacionális vállalatok különadójából biztosította.

Ha a Tisza Párt egy, a brüsszeli elvárásoknak és a nagytőkés csoportoknak kedvező kormányt alakít, s ezeket a különadókat eltörli, ahogy erre a párt képviselői tettek is utalásokat, a népszerű intézkedések is finanszírozhatatlanná válnak.

A felmérésből kiderül, hogy a kormány döntései elsöprő népszerűségnek örvendenek a Fidesz szimpatizánsainak körében, de még a kormányellenes Tisza-tábor is kormánypártivá vált ezen intézkedéseket illetően.