Így hallgat továbbra is a Tisza Párt

– A Tisza Párt Münchenben tudomást szerezhetett az ukránok tervéről, és készen állnak arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról. Mi magyarok viszont nem akarunk többet fizetni sem a benzinért, sem a rezsiért felháborító, hogy Brüsszel és Kijev oldalára áll a Tisza Párt a magyarok érdekeivel szemben – mondta el közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Fotó: Havran Zoltán

Kiemelte,

roppant kíváncsi lennék arra, hogy az egyéni képviselőjelöltjeiknek mi erről a véleménye, például a Dunakanyari Tiszás jelölté.

Ugyanakkor mint ismert, a Tisza Párt jelöltjei nem szólalhatnak meg semmilyen a helyi vagy az országos politikát érintő kérdésben, így ezen kérdés egyenlőre megválaszolatlan marad.