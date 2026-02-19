Így hallgat továbbra is a Tisza Párt

Ismét nem állt ki a magyar érdekek védelme mellett a Tisza Párt. Magyar Péter emberei leválasztanák hazánkat az olcsó orosz energiáról.
– A Tisza Párt Münchenben tudomást szerezhetett az ukránok tervéről, és készen állnak arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról. Mi magyarok viszont nem akarunk többet fizetni sem a benzinért, sem a rezsiért felháborító, hogy Brüsszel és Kijev oldalára áll a Tisza Párt a magyarok érdekeivel szemben – mondta el közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Kiemelte,
roppant kíváncsi lennék arra, hogy az egyéni képviselőjelöltjeiknek mi erről a véleménye, például a Dunakanyari Tiszás jelölté.
Ugyanakkor mint ismert, a Tisza Párt jelöltjei nem szólalhatnak meg semmilyen a helyi vagy az országos politikát érintő kérdésben, így ezen kérdés egyenlőre megválaszolatlan marad.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!