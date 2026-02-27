A magyarok többsége nemet mond az ukrán nyomásgyakorlásra

Nem Medián-mérés! Hiába az ukrán propaganda, a magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását! – közölte Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
A magyarok csaknem kétharmada nem ért egyet Brüsszellel sem: nem akarja, hogy Magyarország leváljon az orosz energiáról!
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!