Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára - ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

Ukrajna

A magyarok többsége nemet mond az ukrán nyomásgyakorlásra

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok csaknem kétharmada nem ért egyet Brüsszellel sem: nem akarja, hogy Magyarország leváljon az orosz energiáról! – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaországgyűlési választás 2026Választás 2026Barátság kőolajvezetékOrbán Balázs

Nem Medián-mérés! Hiába az ukrán propaganda, a magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását! – közölte Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: 

A magyarok csaknem kétharmada nem ért egyet Brüsszellel sem: nem akarja, hogy Magyarország leváljon az orosz energiáról!

Századvég: A magyarok összezárnak Zelenszkij ellen, elutasítják az ukrán olajblokádot

 

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!