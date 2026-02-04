Nagy István: Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk!

„Sokszor elgondolkodom, hogy Brüsszelben vajon értik-e még, hogyan élnek a hétköznapi emberek, a gazdálkodók, a családok. A háború finanszírozása miatt már most óriási adósságot halmoztak föl, de ez láthatóan nem elég. Most Ukrajna újabb, szinte felfoghatatlan összeggel, 800 milliárd dollárral állt elő, amit Európától követelnek” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Nagy István.

Megígérték és megcsinálták: a kormányzati intézkedések, amelyek miatt több marad a családi kasszában

Fotó: Facebook/Nagy István

Az agrárminiszter szerint,

ezt a pénzt pedig kizárólag a tagállamok polgárainak zsebéből tudnák előteremteni. Magyarországgal szemben már meg is fogalmazták az elvárásaikat. Emeljünk adót, vegyük el a családtámogatásokat, felejtsük el a rezsicsökkentést és a 13., 14., ami nyugdíjat is. Nahát, ez teljességgel elfogadhatatlan. A mi felelősségünk és kötelességünk a magyar családok, a magyar gazdák és a magyar nyugdíjasok védelme. Nem pedig egy végtelennek tűnő háború finanszírozása.

Nagy István végül a Nemzeti petíción való részvételre buzdította a magyarokat.