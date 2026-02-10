A „sunyi brüsszeli bürokratáknak" üzent a fideszes politikus

Hírlevél
Azoknak a sunyi brüsszeli bürokratáknak üzent Szentkirályi Alexandra, akiknek az egyetlen céljuk az, hogy Ukrajnát minél hamarabb felvehessék az Európai Unióba, és ennek érdekében Magyar Pétert akarják Magyarországon kormányra tenni.
A Fidesz fővárosi elnöke bejegyzésében emlékeztetett, hogy Zelenszkij bejelentette, hogy jövőre csatlakozik az EU-hoz, Brüsszel pedig kitaálta, hogyan. 

A Politico egyenesen leírta, hogy Ukrajna azonnali csatlakozásának egyetlen nagy akadálya Orbán Viktor. Ezért arra várnak, hogy Magyar Péter jöjjön, mert ő nem állít akadályt Ukrajna elé

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki leszögezte, ehhez a magyaroknak is lesz pár szavuk áprilisban. 

Túl kockázatosak és nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Ezért is a Fidesz a biztos választás

– hangsúlyozta a politikus.

 

