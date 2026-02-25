Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

kormány

A Tisza „hivatalos" programja köszönőviszonyban sincs a valósággal

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt mindent megtett annak érdekében, hogy mindenki tudja: a valós szándékaik és az, amit a programjukban nyilvánoságra hoztak, eltérnek egymástól – jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte azt is, mire számíthatnak a magyarok egy Fidesz-kormány esetén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányTisza PártVálasztás 2026Gulyás Gergelyprogram

 A Tisza kiadott egy 243 oldalas programot. Előtte nyilvánosságra került egy majdnem 600 oldalas, ha valakit a valóság érdekel, azt javaslom olvasására – fogalmazott Gulyás Gergely egy fórumon, ahol a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, mire számíthatnak a magyarok egy Fidesz-kormány esetén.

A Tisza megszorításokat tartalmazó titkos programja

A politikus kiemelte, a Tisza mindent megtett annak érdekében, hogy néhány politikusuk, nekünk szerencsés, de amúgy az ő szempontjukból felelőtlen nyilatkozataiknak köszönhetően mindenki tudja azt, hogy

 a valós szándékaik, és az, amit nyilvánosságra hoznak, azok eltérnek egymástól. 

Gulyás Gergely jelezte, az ország, ha úgy alakulna, hogy kormányváltás lenne, akkor egészen mást tapasztalna meg, mint amit ígértek. Viszont nagyon hasonlót ahhoz, amit leírtak és nyilvánosságra került. 

– Mi 2010 óta írott programot nem csináltunk, a választópolgárok kevesebb mint egy százaléka olvas írott programot, de azt mindig mindenki tudhatja, hogy 

ha Fidesz-kormány van, az a családtámogatások, az otthontámogatások bővítését jelenti, adócsökkentést jelent, a fiatalok számára adókedvezményeket jelent, 

ilyen a 25 év alatti adómentesség, a 30 év alatt gyermeket vállalt édesanyák teljes adómentessége. Nálunk mindenki tudhatja, mire számíthat egy Fidesz-kormányzás esetén – tette egyértelművé a miniszter.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!