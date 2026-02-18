A Tisza Párt és szakértői kétarcú politikát folytatnak

„A Tisza Párt szakértői azt gondolják, hogy ha pozitívan használják az Európa szót, akkor a magyarok majd azt mondják: ez milyen jó politika – de valójában ez egy semmitmondó, kétarcú politika” – fogalmazott Zsigmond Barna Pál Facebook-videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt kommunikációs stratégiája arra épül, hogy az „Európa” kifejezést pozitív tartalommal tölti meg, arra alapozva, hogy a magyar közvélemény alapvetően kedvezően viszonyul a kontinenshez. Állítása szerint azonban ez a megközelítés nem konkrét szakpolitikai állításokat takar, hanem egy olyan politikai üzenetet, amely elfedi a valódi szándékot.

A Tisza Párt mondandójának tartalma kevésbé vonzó

Orbán Balázs úgy látja: amikor a Tisza Párt arról beszél, hogy „Európához kell visszacsatlakozni”, az jól hangzó, de leegyszerűsítő megfogalmazás. Értelmezése szerint ez a politikai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy Magyarországnak azt kellene tennie, amit Brüsszel mond.

A politikai igazgató arra is kitért, hogy érdemes „objektíven végignézni”, pontosan milyen döntésekről beszél Brüsszel.

Példaként említette az ukrajnai háború finanszírozását, a migráció kérdését, valamint egyes gazdaságpolitikai intézkedéseket, így az adórendszer, a nyugdíjrendszer és az egészségügy területét. Szerinte ezeknek a döntéseknek a tartalma már nem mutat olyan vonzó képet, mint maga az „Európa” szó.