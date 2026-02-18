A Tisza Párt és szakértői kétarcú politikát folytatnak

Hírlevél
„A Tisza Párt szakértői azt gondolják, hogy ha pozitívan használják az Európa szót, akkor a magyarok majd azt mondják: ez milyen jó politika – de valójában ez egy semmitmondó, kétarcú politika” – fogalmazott Orbán Balázs Zsigmond Barna Pál Facebook-videójában. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt „Európához való visszacsatlakozásról” szóló üzenete valójában azt jelenti, hogy Magyarországnak Brüsszel döntéseit kellene végrehajtania.
Választás 2026

„A Tisza Párt szakértői azt gondolják, hogy ha pozitívan használják az Európa szót, akkor a magyarok majd azt mondják: ez milyen jó politika – de valójában ez egy semmitmondó, kétarcú politika” – fogalmazott Zsigmond Barna Pál Facebook-videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt kommunikációs stratégiája arra épül, hogy az „Európa” kifejezést pozitív tartalommal tölti meg, arra alapozva, hogy a magyar közvélemény alapvetően kedvezően viszonyul a kontinenshez. Állítása szerint azonban ez a megközelítés nem konkrét szakpolitikai állításokat takar, hanem egy olyan politikai üzenetet, amely elfedi a valódi szándékot.

 

A Tisza Párt mondandójának tartalma kevésbé vonzó

Orbán Balázs úgy látja: amikor a Tisza Párt arról beszél, hogy „Európához kell visszacsatlakozni”, az jól hangzó, de leegyszerűsítő megfogalmazás. Értelmezése szerint ez a politikai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy Magyarországnak azt kellene tennie, amit Brüsszel mond.

A politikai igazgató arra is kitért, hogy érdemes „objektíven végignézni”, pontosan milyen döntésekről beszél Brüsszel. 

Példaként említette az ukrajnai háború finanszírozását, a migráció kérdését, valamint egyes gazdaságpolitikai intézkedéseket, így az adórendszer, a nyugdíjrendszer és az egészségügy területét. Szerinte ezeknek a döntéseknek a tartalma már nem mutat olyan vonzó képet, mint maga az „Európa” szó.

 

