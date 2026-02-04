A tiszás globalista célja az orosz olaj kivezetése, ami áremelést hozna Magyarországon

A nyilvánosságban eddig múlt időben beszéltek arról, hogy Kapitány István a nemzetközi nagytőke, azon belül is az egyik meghatározó olajvállalat kötelékében futott be figyelemre méltó karriert. A Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője a Shell globális ügyvezető-alelnöki posztját töltötte be 2024-ig, amikor is távozott a cégtől. Legalábbis eddig így lehetett tudni.

A Magyar Nemzet információi szerint, az üzletember azonban nem szakított teljesen az olajóriással, a nemzetközi cégadatbázisok szerint ugyanis Kapitány Istvánnak továbbra is van pozíciója két vállalatnál is, amelyek a Shell érdekeltségi körébe tartoznak.

A németországi székhelyű FS Langenhagen Fuelling Services GbR, valamint a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR igazgatósági tagja a mai napig Magyar Péter gazdaságpolitikusa.

Előbbi cég az AFS Aviation Fuel Services GmbH hálózatához tartozó helyi egységként a Hannover–Langenhagen repülőtéren végzi a repülőgépek tankolását és az üzemanyag-tárolással, illetve logisztikával kapcsolatos szolgáltatásokat. A Tanklager lényegében ugyanezzel foglalkozik a hannoveri légikikötőben. Mindkét cégnek ötvenszázalékos tulajdonosa a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, vagyis az olajvállalat németországi ága, amely regisztrált lobbiérdek-képviselőként működik a szövetségi köztársaságban.

A Tisza szakértője egyébként 2024. június 30-ig a DSH felügyelőbizottságának elnöke volt. Ezt a tisztséget a Shell nemzetközi szervezetében betöltött vezetői pozíciója mellett látta el.

A lobbiregiszterben szerepel a Shell németországi holdingcégének vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló is a 2024-es üzleti évről. Az adatok szerint a cég mérlege összességében nagy eszközértéket mutatott, de jelentős veszteséget is felhalmozott, és a források között magas volt a kötelezettség.

Ennél is sokatmondóbb annak összegzése, hogy mit is jelent a regisztrált lobbiérdek-képviselet Németországban. A Német Szövetségi Parlament, a Bundestag lobbiregisztere olyan nyilvánosan elérhető elektronikus nyilvántartás, amelyben személyek, vállalatok, szervezetek és más olyan szereplők találhatók, amelyek kapcsolatba lépnek a Bundestag vagy a szövetségi kormány tagjaival azzal a céllal, hogy közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a döntéshozatali folyamatot.

Ez azt jelenti, hogy Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két olyan vállalatnak, amelynek ötvenszázalékos tulajdonosa, a németországi Shell cég befolyással bír a német állam egyes gazdaságpolitikai, esetünkben energetikai döntéseire.

Ezek után kérdés, hogy Kapitány István hogyan képes összeegyeztetni az olajcég érdekeit a magyar emberékével. A felvetés már csak annak kapcsán is lényeges, hogy első megszólalásainak egyikében Kapitány azt fejtegette: hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról. Arról pedig már sok szó esett, hogy az orosz energia elhagyása nagyjából a végét jelentené a rezsicsökkentésnek.