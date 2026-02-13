Váratlan ajándék érkezett Orbán Viktorhoz az évértékelő előtt

Készül a miniszterelnök idei évértékelő beszéde. Orbán Viktor közben egy meglepő videót is megosztott, amelyben különleges ajándékot kapott.
Orbán Viktor közösségi oldalán tette közzé: készül az idei évértékelő beszéd. A miniszterelnök egy fotót is megosztott péntek délután, amelyen dolgozik a szombati beszéden, a képhez pedig azt írta:
Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!
Ezt követően a miniszterelnök egy meglepő videót is megosztott közösségi oldalán: különleges ajándékkal lepték meg, amiről felvétel is készült.
Hungarian Viking? – reagált a miniszterelnök a váratlan ajándékra.
Orbán Viktor Ádám Martin-sört kapott, közben készül az évértékelőre
A miniszterelnök egy egyedi készítésű, limitált sört kapott, amelynek címkéjén Ádám Martin fotója szerepel.
De ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd, mint egy rosszul rakott szénaboglya
– tette hozzá viccesen Orbán Viktor miniszterelnök.
Az évértékelő beszédről szólva úgy fogalmazott:
A beszéd embrionális állapotban van, azt hiszem, az éjjel rámegy, mire összerakom.
Arra a kérdésre, miért kövessék másnap az évértékelő beszédet, így válaszolt:
Sokan leszünk, a magyar politikára ráfér egy kis könnyedség, barátság, szeretet. Egy jó közösségben leszünk együtt. Érdemes csatlakozni egy ilyen közösséghez, még ha csak az interneten keresztül is. Hát ezért.
– zárta gondolatait Magyarország miniszterelnöke Facebook-videójában.