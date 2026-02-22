Ajánlóív-gyűjtési dráma négy felvonásban

Az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjthetett össze – ezek a tények, Mandula Viktor ezzel kapcsolatban foglalta össze a szombati nap eseményeit, a tiszás párhuzamos univerzumot, az ajánlóív gyűjtéssel kapcsolatban kialakult valóságtagadást.

Valóságtagadás Magyar Péter módra, ezúttal az ajánlóív gyűjtés alkalmával

Fotó: Facebook/Törcsi Péter

Az ajánlóív gyűjtés négyfelvonásosa