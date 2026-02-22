Ajánlóív-gyűjtési dráma négy felvonásban

A tiszás propaganda „tudósít”, Magyar Péter győzelmi jelent, végül este kijön a leadott ajánlóívek alapján a becslés. A négyfelvonásos darab részleteit is ismertetjük – Mandula Viktor írása a Facebook-on az ajánlóív gyűjtéssel kapcsolatban kialakult valóságtagadásról.
Az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjthetett össze – ezek a tények, Mandula Viktor ezzel kapcsolatban foglalta össze a szombati nap eseményeit, a tiszás párhuzamos univerzumot, az ajánlóív gyűjtéssel kapcsolatban kialakult valóságtagadást.
Az ajánlóív gyűjtés négyfelvonásosa
Az elemző négy pontban összesít:
- A tiszás propagandamédia egész nap arról „tudósít", hogy tömegek állnak a Tisza pultjainál, olykor 10-15 főt fényképezve hatalmas tömegnek, míg a Fidesznél szerintük legfeljebb lézengenek.
- Magyar Péter óránként posztolja a Facebookra a győzelmi jelentéseit arról, hogy mindenhol mindenben megelőzték a Fideszt. A nyálfolyató szektások életüket és vérüket adnák érte, hogy az a színtiszta igazság, amit a vezérük mond, és két másodperc alatt a világ átkát üvöltik arra, aki meg meri kérdőjelezni a „valóságukat".
- A tiszás propagandisták és celebek, Magyar Péter záróizmai mögül kikandikálva, a vélt győzelem tudatában hatalmas arccal fellengzősködnek és előre fenyegetőznek.
- Végül este kijön a leadott ajánlóívek alapján a becslés, mely szerint az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjthetett össze.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!