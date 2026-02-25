Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Egy videó tanúsága szerint egy férfi a 6. kerületi Hunyadi tér környékén módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait, miközben kutyáját sétáltatta. A jelenetet észrevette egy fideszes aktivista, aki telefonjával rögzítette az esetet, majd számon kérte a rongálót – akinél egy vágóeszköz is volt. A szóváltás rövid időn belül tettlegességig fajult, a férfi rátámadt az aktivistára, és többször megütötte – számolt be a Magyar Nemzet.
Ferencz Orsolya: Ez már politikai erőszak
Ferencz Orsolya, Józsefváros, Ferencváros és Belváros országgyűlési képviselőjelöltje a közösségi oldalán reagált az esetre. Mint fogalmazott:
Döbbenetes és elfogadhatatlan támadás történt tegnap este Budapest belvárosában: egy férfi késsel esett neki a Fidesz plakátjainak, majd amikor kollégánk nyugodt, de határozott hangon számon kérte tettét, a rongáló brutálisan rátámadt, és addig ütötte ököllel, amíg a barátunk földre nem került. Ez már politikai erőszak.”
Hozzátette: kollégájukat jelenleg kórházban kezelik, minden támogatást megadnak neki, és mielőbbi teljes felépülést kívánnak. Az ügyben feljelentést tesznek, hangsúlyozva, hogy Magyarországon nincs helye politikai erőszaknak.
Orbán Balázs: Érvek helyett agresszió
Orbán Balázs is kommentálta a történteket. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
Érvek helyett agresszió és erőszak. Gyűlöletre épített politika. Ez jelent meg a Tisza Párttal együtt. Fejétől bűzlik a hal. Ne hagyjuk, hogy teret nyerjen!”