Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Egy videó tanúsága szerint egy férfi a 6. kerületi Hunyadi tér környékén módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait, miközben kutyáját sétáltatta. A jelenetet észrevette egy fideszes aktivista, aki telefonjával rögzítette az esetet, majd számon kérte a rongálót – akinél egy vágóeszköz is volt. A szóváltás rövid időn belül tettlegességig fajult, a férfi rátámadt az aktivistára, és többször megütötte – számolt be a Magyar Nemzet.

Ferencz Orsolya leszögezte: nincs helye politikai erőszaknak, a megtámadott aktivistának pedig jobbulást kívánt (Forrás: Faebook/Ferencz Orsolya)

Ferencz Orsolya: Ez már politikai erőszak

Ferencz Orsolya, Józsefváros, Ferencváros és Belváros országgyűlési képviselőjelöltje a közösségi oldalán reagált az esetre. Mint fogalmazott:

Döbbenetes és elfogadhatatlan támadás történt tegnap este Budapest belvárosában: egy férfi késsel esett neki a Fidesz plakátjainak, majd amikor kollégánk nyugodt, de határozott hangon számon kérte tettét, a rongáló brutálisan rátámadt, és addig ütötte ököllel, amíg a barátunk földre nem került. Ez már politikai erőszak.”

Hozzátette: kollégájukat jelenleg kórházban kezelik, minden támogatást megadnak neki, és mielőbbi teljes felépülést kívánnak. Az ügyben feljelentést tesznek, hangsúlyozva, hogy Magyarországon nincs helye politikai erőszaknak.