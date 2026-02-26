Elkapták a Fidesz-aktivista támadóját – őrizetben várja a sorsa alakulását

Hírlevél
Azonosították és őrizetbe vették azt a férfit, aki plakátokat rongált, majd bántalmazott egy fideszes aktivistát Terézvárosban – írta meg a Magyar Nemzet. Az esetről mobiltelefonnal készült felvétel, a gyanúsított beismerte a támadást.
Mint ahogy az Origo arról előzetesen beszámolt, szerdán reggel hat óra körül egy férfi sniccerrel vágta le a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait a VI. kerületi Hunyadi téren. Miután egy szemtanú telefonjával rögzíteni kezdte az esetet, a férfi rátámadt az aktivistára és többször megütötte. A támadót elfogták, aki be is ismerte tettét.

aktivista
A megtámadott aktivista feljelentést tett a rendőrségen (Forrás: Facebook/Bocskai Tamás)
Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számonkérte a plakátrongálót – videó

Még aznap azonosították

A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A kerületben élő, 37 éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított beismerte a bántalmazást. A Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász úgy nyilatkozott: az elkövető akár szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.

aktivista
Szentkirályi Alexandra telefonon hívta fel a megvert aktivistát (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Az aktivistának, Bocskai Tamásnak sokan kívántak jobbulást, Szentkirályi Alexandra telefonon is felhívta őt, hogy érdeklődjön hogyléte felől.

Videón az aktivista megtámadása

Mint arról korábban beszámoltunk, felvétel készült a támadásról. A támadó a Hunyadi tér környékén sétáltatta a kutyáját, miközben módszeresen levagdosta a kampányplakátokat. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, Bocskai Tamásnak, aki telefonjával követni kezdte az illetőt. A férfinél vágóeszköz is volt. Amikor az aktivista számonkérte a rongálást, a plakátrongáló rátámadt, és többször megütötte.

