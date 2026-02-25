Íme a Tisza-féle szeretetország: brutálisan megvertek egy fideszes aktivistát

A fejét ütötték, és rugdosták azt a fideszes aktivistát, aki számonkért egy plakátrongálót ma hajnalban – számolt be róla a HírTV.

Nyilatkozott a Fideszes aktivista Fotó: HírTV

Az áldozat az orrán zúzódásokat szenvedett, a jobb arca be is lilult.

Elkezdtem a felvételt csinálni, felszólítottam az úriembert, hogy hagyja abba a tevékenységet, és rám támadt, többször megütött ököllel, a földön is megrugdosott és amikor a földön rugdosott, akkor fejhangon kiparodizált, hogy milyen hangokat adok ki közbe'

– mesélte a férfi. Hozzátette: a kezével ütötte a támadó, a másik kezében közben vágóeszköz volt.

Ferencz Orsolya: Ez már politikai erőszak

Ferencz Orsolya, Józsefváros, Ferencváros és a Belváros országgyűlési képviselőjelöltje a közösségi oldalán reagált az esetre. Mint fogalmazott:

Döbbenetes és elfogadhatatlan támadás történt tegnap este Budapest belvárosában: egy férfi késsel esett neki a Fidesz plakátjainak, majd amikor kollégánk nyugodt, de határozott hangon számonkérte tettét, a rongáló brutálisan rátámadt, és addig ütötte ököllel, amíg a barátunk földre nem került. Ez már politikai erőszak.”

Hozzátette: kollégájukat jelenleg kórházban kezelik, minden támogatást megadnak neki, és mielőbbi teljes felépülést kívánnak. Az ügyben feljelentést tesznek, hangsúlyozva, hogy Magyarországon nincs helye politikai erőszaknak.

Orbán Balázs: Érvek helyett agresszió

Orbán Balázs is kommentálta a történteket. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

Érvek helyett agresszió és erőszak. Gyűlöletre épített politika. Ez jelent meg a Tisza Párttal együtt. Fejétől bűzlik a hal. Ne hagyjuk, hogy teret nyerjen!”



