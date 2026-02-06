Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

áldozat

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb tragédia rázta meg a kárpátaljai magyar közösséget: egy súlyosan szívbeteg férfit kényszerrel vittek el sorozásra Ukrajnában, aki később életét vesztette. Az áldozat édesanyja megtörten nyilatkozott a részletekről a Magyar Nemzetnek. Az eset miatt a magyar kormány határozott lépéseket jelentett be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatmagyar nemzetorbán viktorKárpátaljakényszersorozás

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelt. Kárpátalján, a beregszászi járásban élő Rebán Zsolt annak ellenére került besorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.

áldozat
Újabb magyar halál a kényszersorozás miatt – megszólalt az áldozat édesanyja (Forrás: AFP)

„Elég átélni az egészet”

A tragédia részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi nyilatkozott a lapnak. Elmondása szerint fiát január 6-án, napközben, az utcáról vitték el a toborzók, miközben munkába tartott.

Ment dolgozni. Már visszafelé ment ebédről, és akkor elkapták őt az utcán”

 – idézte fel az édesanya. A család hosszú ideig nem tudta elérni a férfit, mivel a telefonját elvették, egészségügyi papírjait pedig nem vették figyelembe. Rebán Zsoltot Lembergbe szállították, ahol a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. Az édesanya elmondása szerint a történtek mélyen megviselték: 

Mindig felzaklatnak, a szívem is fáj… elég átélni az egészet.”

áldozat
Tovább nőtt a kényszersorozás miatti áldozatok száma (Forrás: AFP)

Kormányzati lépések a tragédia után

Az ügyre a magyar kormány is reagált. Orbán Viktor bejelentette: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek kényszersorozásokban. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány felvette a kapcsolatot az érintett családdal, és minden szükséges segítséget megad számukra. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban is hangsúlyozta: 

Az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozatának szülei teljesen összetörtek

Három ukrán katonai vezetőt már kitiltottak Magyarországról, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri el a katonai szolgálatra alkalmatlan magyar emberek erőszakos elhurcolását. 

A kormányfő szerint Brüsszel elutasította a magyar kezdeményezéseket, miközben „gond nélkül feláldozzák a magyarokat”, de a magyar kormány minden ilyen esetet feljegyez, és a megfelelő időben érvényt szerez az igazságnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!