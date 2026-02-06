Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelt. Kárpátalján, a beregszászi járásban élő Rebán Zsolt annak ellenére került besorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.

Újabb magyar halál a kényszersorozás miatt – megszólalt az áldozat édesanyja (Forrás: AFP)

„Elég átélni az egészet”

A tragédia részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi nyilatkozott a lapnak. Elmondása szerint fiát január 6-án, napközben, az utcáról vitték el a toborzók, miközben munkába tartott.

Ment dolgozni. Már visszafelé ment ebédről, és akkor elkapták őt az utcán”

– idézte fel az édesanya. A család hosszú ideig nem tudta elérni a férfit, mivel a telefonját elvették, egészségügyi papírjait pedig nem vették figyelembe. Rebán Zsoltot Lembergbe szállították, ahol a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. Az édesanya elmondása szerint a történtek mélyen megviselték:

Mindig felzaklatnak, a szívem is fáj… elég átélni az egészet.”

Tovább nőtt a kényszersorozás miatti áldozatok száma (Forrás: AFP)

Kormányzati lépések a tragédia után

Az ügyre a magyar kormány is reagált. Orbán Viktor bejelentette: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek kényszersorozásokban. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány felvette a kapcsolatot az érintett családdal, és minden szükséges segítséget megad számukra. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban is hangsúlyozta: