Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelt. Kárpátalján, a beregszászi járásban élő Rebán Zsolt annak ellenére került besorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.
„Elég átélni az egészet”
A tragédia részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi nyilatkozott a lapnak. Elmondása szerint fiát január 6-án, napközben, az utcáról vitték el a toborzók, miközben munkába tartott.
Ment dolgozni. Már visszafelé ment ebédről, és akkor elkapták őt az utcán”
– idézte fel az édesanya. A család hosszú ideig nem tudta elérni a férfit, mivel a telefonját elvették, egészségügyi papírjait pedig nem vették figyelembe. Rebán Zsoltot Lembergbe szállították, ahol a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. Az édesanya elmondása szerint a történtek mélyen megviselték:
Mindig felzaklatnak, a szívem is fáj… elég átélni az egészet.”
Kormányzati lépések a tragédia után
Az ügyre a magyar kormány is reagált. Orbán Viktor bejelentette: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek kényszersorozásokban. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány felvette a kapcsolatot az érintett családdal, és minden szükséges segítséget megad számukra. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban is hangsúlyozta:
Három ukrán katonai vezetőt már kitiltottak Magyarországról, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri el a katonai szolgálatra alkalmatlan magyar emberek erőszakos elhurcolását.
A kormányfő szerint Brüsszel elutasította a magyar kezdeményezéseket, miközben „gond nélkül feláldozzák a magyarokat”, de a magyar kormány minden ilyen esetet feljegyez, és a megfelelő időben érvényt szerez az igazságnak.