Nyitott Kapuk a Sándor-palotában – ismét megnyílik az államfői rezidencia a látogatók előtt

Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán tette közzé felhívását, amely szerint az államfői rezidencia 2026. február 28-án, szombaton újra megrendezi a Nyitott Kapuk a Sándor-palotában programot.

Február 28-án ismét megnyílik a nagyközönség előtt a Sándor-palota, ahol vezetett sétákon ismerhetik meg az érdeklődők az épület történetét és különleges tereit. A program ritka alkalmat kínál arra, hogy a látogatók belülről is felfedezzék az államfői rezidencia falai között őrzött történelmi és kulturális értékeket Fotó: Facebook / Sulyok Tamás

Az államfői rezidencia február 28-án a magyar történelem és a közjogi hagyományok élő helyszíneként nyílik meg az állampolgárok előtt

Az esemény keretében az érdeklődők a hagyományoknak megfelelően vezetett sétán vehetnek részt a budai Várban található, kora klasszicista stílusú épületben, és testközelből ismerhetik meg Magyarország egyik legfontosabb közjogi intézményének otthonát.

A látogatás során feltárulnak a Sándor-palota reprezentatív termei, miközben a résztvevők különleges történeteket hallhatnak az épület múltjáról. A program bemutatja többek között a palota titokzatos római szarkofágját, Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit, a szalonok kulisszatitkait, valamint a berendezési tárgyak és szobrok rejtett, szimbolikus jelentéseit.

A jelentkezés egyéni látogatók és legfeljebb 30 fős csoportok számára nyitott. A regisztráció a Sándor-palota hivatalos honlapján, a Nyitott Kapuk menüpont alatt érhető el, ahol az érdeklődők az elérhető időpontok közül választhatnak. Csoportos jelentkezés esetén egy kijelölt csoportvezető intézi az adminisztrációt, és ő adja meg a résztvevők adatait is.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a rendszer folyamatosan jelzi a szabad helyek számát, ezért csak akkor érdemes elindítani a regisztrációt, ha a csoport létszáma belefér az adott turnusba.

A Nyitott Kapuk program célja, hogy a Sándor-palota ne csupán az államfő hivatalaként, hanem a magyar történelem és közjogi hagyományok élő helyszíneként is megnyíljon az állampolgárok előtt. A részvétellel kapcsolatos kérdésekre a szervezők a nyitottkapuk@sandorpalota.hu címen adnak tájékoztatást.