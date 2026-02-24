Az államtitkár matek gyorstalpalót tartott a tiszás szerkesztőségnek

Varga-Bajusz Veronika közösségi oldalán cáfolta az Eduline hétfőn megjelent cikkét, melyben valótlanságokat állítottak az Erasmus és Pannónia Program összehasonlításával kapcsolatban.

Varga-Bajusz Veronika államtitkár matek gyorstalpalót tartott a tiszás szerkesztőségnek Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

A portál cikkében azt állítják, hogy az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2024-ben Magyarországról 36 086 fő vett részt az Erasmus+ programban. Ezek a számok azonban három külön kategóriát együttesen tartalmaznak: az általános és középiskolás diákokat, a szakképzésben részt vevőket és pedagógusokat, valamint valamennyi egyetem – állami, magán és egyházi intézmény – hallgatóit és munkatársait.

Az államtitkár azonban rávilágít, hogy a helyes összehasonlítás ezzel szemben a megújított egyetemek hallgatóira és oktatóira vonatkozik.

Ebben a körben 2022-ben – az utolsó évben, amikor az Erasmus teljes körűen elérhető volt a magyar egyetemisták számára – valamivel több mint 4000 fő vett részt mobilitási programban, míg a Pannónia Programban több mint 8000 fő, azaz kétszer annyian.

Ennek fényében az Eduline eljárása nemcsak szakmailag megalapozatlan, hanem alkalmas a közvélemény súlyos félrevezetésére is”

– szögezte le Varga-Bajusz Veronika.