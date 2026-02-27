Rácsok mögött marad a korrupció gyanúja miatt letartóztatott DK-s alpolgármester

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított alpolgármester „jogtalan előnyt kért és kapott” az egyik pályázótól, cserébe a közutak síkosságmentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás befolyásolásáért, valamint egy vállalkozói szerződés megkötéséért.

Mezei Zsolt, a korrupció gyanújával letartóztatott dunaújvárosi DK-s alpolgármester még legalább három hónapig rácsok mögött marad Forrás: Facebook

Egyre nagyobb bajban a DK-s alpolgármester

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, illetve meghiúsításának veszélyére hivatkozva kezdeményezte a letartóztatás meghosszabbítását

– áll a Fővárosi Törvényszék közleményében. A gyanúsított védője ezzel szemben az indítvány elutasítását kérte, és 8 millió forint óvadék mellett – lakáselhagyási tilalommal járó – bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. A végzés nem végleges.

A februári közmeghallgatáson Pintér Tamás polgármester elmondta: Mezeit múlt csütörtökön meghallgatásra bevitték a hatóságok, majd múlt szombaton elrendelték az előzetes letartóztatását. Mezei Zsolt jelenleg nem tudja ellátni feladatait, helyettesítéséről gondoskodtak.