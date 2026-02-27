Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

alpolgármester

Rácsok mögött marad a korrupció gyanúja miatt letartóztatott DK-s alpolgármester

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Budai Központi Kerületi Bíróság május 28-ig, további három hónappal meghosszabbította a dunaújvárosi DK-s alpolgármester letartóztatását, akit vezető beosztású hivatalos személyként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítanak – számolt be róla a Duol.hu. Mezei Zsoltnál január végén tartottak házkutatást a hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alpolgármesterMezei Zsoltkorrupciógyanú

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított alpolgármester  „jogtalan előnyt kért és kapott” az egyik pályázótól, cserébe a közutak síkosságmentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás befolyásolásáért, valamint egy vállalkozói szerződés megkötéséért. 

Mezei Zsolt, a korrupció gyanújával letartóztatott dunaújvárosi DK-s alpolgármester még legalább három hónapig rűácsok mögött marad. Forrás: Facebook
Mezei Zsolt, a korrupció gyanújával letartóztatott dunaújvárosi DK-s alpolgármester még legalább három hónapig rácsok mögött marad Forrás: Facebook

Egyre nagyobb bajban a DK-s alpolgármester 

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, illetve meghiúsításának veszélyére hivatkozva kezdeményezte a letartóztatás meghosszabbítását

– áll a Fővárosi Törvényszék közleményében. A gyanúsított védője ezzel szemben az indítvány elutasítását kérte, és 8 millió forint óvadék mellett – lakáselhagyási tilalommal járó – bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. A végzés nem végleges.

A februári közmeghallgatáson Pintér Tamás polgármester elmondta: Mezeit múlt csütörtökön meghallgatásra bevitték a hatóságok, majd múlt szombaton elrendelték az előzetes letartóztatását. Mezei Zsolt jelenleg nem tudja ellátni feladatait, helyettesítéséről gondoskodtak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!