Az amerikai külügyminiszter Budapesten – Galéria

Megérkezett Budapestre az Egyesült Államok külügyminisztere; Marco Rubiót Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az amerikai diplomácia vezetője hétfőn Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is tárgyalt - fotókon mutatjuk!
Marco Rubio előbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott hétfőn, akivel megállapodást írtak alá az Egyesült Államok és Magyarország közötti atomenergiai együttműködésről, valamint tárgyaltak az ukrajnai béke megteremtésének lehetőségéről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnök fogadta az amerikai külügyminisztert a Karmelita kolostorban. Megbeszélésükön a magyar-amerikai kapcsolatok fejlesztése mellett a béketárgyalások, valamint a Budapestre tervezett békecsúcs is napirendre kerültek.

A miniszterelnök közösségi oldalán is köszöntötte a külügyminisztert. 

Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban”

 – fogalmazott Orbán Viktor a találkozó kapcsán.

Marco Rubio látogatását bemutató galériánkat itt tekintheti meg.

Galéria: Marco Rubio Budapesten: képeken az amerikai–magyar csúcs
Orbán Viktor miniszterelnök

 

