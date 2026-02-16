Az amerikai külügyminiszter Budapesten – Galéria

Marco Rubio előbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott hétfőn, akivel megállapodást írtak alá az Egyesült Államok és Magyarország közötti atomenergiai együttműködésről, valamint tárgyaltak az ukrajnai béke megteremtésének lehetőségéről.

Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnök fogadta az amerikai külügyminisztert a Karmelita kolostorban. Megbeszélésükön a magyar-amerikai kapcsolatok fejlesztése mellett a béketárgyalások, valamint a Budapestre tervezett békecsúcs is napirendre kerültek.

A miniszterelnök közösségi oldalán is köszöntötte a külügyminisztert.

Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban”

– fogalmazott Orbán Viktor a találkozó kapcsán.

