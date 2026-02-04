Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyszabású háborúra készül a NATO Oroszországgal

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

tisza párt

Az árrésstopot kritizálja és a multikat védi a baloldali elemző 

40 perce
Link másolása
Vágólapra másolva!
Raskó György szerint súlyos gazdasági károkat okoztak az árstopok és a rezsicsökkentés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártárrésstopraskó györgyrezsicsökkentés

„Gazdasági szempontból totál hülyeség volt az árbefagyasztás, a kötelező akciózás és még a "piacosabb" árrésstop is. Sosem kellett volna bevezetni. De mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésnek mondott lakossági energiaár-politika is hibás lépés volt gazdasági szempontból” – írta Facebook oldalán Raskó György. 

 

A Tisza Párt szakértője kiemelte, 

az biztos, hogy mindkét intézkedést meg kellene szüntetni s helyette szociálisan igazságosabb módszert alkalmazni. Az én megoldásom: szabad lakossági energiaárak hozzákapcsolva energiaár-támogatást a rászorulóknak. A felső középosztály, a gazdagok ne kapjanak egy fillér rezsitámogatást sem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!