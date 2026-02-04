Az árrésstopot kritizálja és a multikat védi a baloldali elemző 

„Gazdasági szempontból totál hülyeség volt az árbefagyasztás, a kötelező akciózás és még a "piacosabb" árrésstop is. Sosem kellett volna bevezetni. De mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésnek mondott lakossági energiaár-politika is hibás lépés volt gazdasági szempontból” – írta Facebook oldalán Raskó György.

A Tisza Párt szakértője kiemelte,