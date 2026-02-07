Az ukrán fronton elhunyt magyar katonák családjai számíthatnak a magyar kormányra!

Vannak a látványos halálesetek a fronton, és vannak az egészségi állapotot teljesen figyelmen kívül hagyó kényszersorozások, amikor az érintettek nem a fronton halnak meg, hanem még előtte - erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen.

Minden egyes maghalt magyar katona hozzátartozója, aki az ukrán fronton hal meg, nem csak szavakban számíthat a magyar kormány segítségére. Megkeressük a családokat, és ahol tudnunk, mindenkinek segítünk, csak nem verjük nagydobra.