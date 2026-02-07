Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

kormány

Az ukrán fronton elhunyt magyar katonák családjai számíthatnak a magyar kormányra

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán fronton elhunyt magyar katonák családjai számíthatnak a magyar kormányra!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányorbán viktorcsaládszombathely

Vannak a látványos halálesetek a fronton, és vannak az egészségi állapotot teljesen figyelmen kívül hagyó kényszersorozások, amikor az érintettek nem a fronton halnak meg, hanem még előtte - erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen.

orbán viktor, Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor: Megkeressük a családokat, és ahol tudnunk, mindenkinek segítünk, csak nem verjük nagydobra.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Minden egyes maghalt magyar katona hozzátartozója, aki az ukrán fronton hal meg, nem csak szavakban számíthat a magyar kormány segítségére. Megkeressük a családokat, és ahol tudnunk, mindenkinek segítünk, csak nem verjük nagydobra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!