Széteshet Donald Tuskék kormánya Lengyelországban

Súlyos belső konfliktus következtében kettészakadt a lengyel kormánykoalíció egyik centrista pártja, a Polska 2050 – számolt be a Mandiner.

Pártszakadás történt Donald Tusk kormánykoalíciójában

Fotó: AFP

A párton belüli vezetési harc a januári tisztújítást követően éleződött ki, amikor a televíziós műsorvezetőből lett politikus, Szymon Hołownia utódját, Katarzyna Pełczyńska-Nałęczt választották új vezetőnek.

A vereséget szenvedett frakció szerint az új vezetés elfojtja a kritikát, ezért mintegy 15 képviselő kilépett a pártból.

A lázadó politikusok Paulina Hennig-Kloska vezetésével új parlamenti csoportot hoztak létre Centrum néven, ugyanakkor jelezték: továbbra is támogatják Donald Tusk miniszterelnök kormánykoalícióját.

A szakadás azonban komoly bizonytalanságot okoz a koalíció jövőjét illetően, különösen a közelgő, kulcsfontosságú parlamenti választások fényében.

Tusk kormánya eddig is nehezen tudta keresztülvinni reformjait az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenállása és az elnöki vétók miatt.