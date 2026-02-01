Interjút adott Bajnai Gordon, tervei vannak még Magyarországgal

Bajnai Gordon az egész országot egy általa elképzelt globalista buborékba tenné – erről írt a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog felhívta a figyelmet a Forbes magazin cikkére, amely szerint az egykori baloldali miniszterelnök egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként volt meghívott tavaly október 14-én az Europa Event Centerben.

Bajnai Gordonnak tervei vannak még Magyarországgal (Forrás: Facebook)

A rendezvény kapcsán interjút készített Bajnaival a magazin, amelyből kiderült: a volt szocialista miniszterelnöknek még tervei vannak Magyarországgal. Kisebb és nagyobb buborékokban gondolkodik a magyar viszonyokat illetően, hangsúlyozta: abban bízik, hogy abból a jelenleg még „mérsékelt méretű” buborékból, amelyet a Forbes és közönsége képvisel egy nagyobb, az egész országra kiterjedő, feltételezhetően buborék fog létrejönni.

Bajnai Gordon akár évi 320 millió forintot is kereshet

De mit is érdemes tudni erről a cégről, amelynek képviseletében nyilatkozott Bajnai? A Tűzfalcsoport GrowJo nevű amerikai üzleti adatplatform alapján azt írta, a Campbell Lutyens – amelynek vezérigazgatója jelenleg Bajnai Gordon – becsült éves árbevétele átszámítva körülbelül 34–38 milliárd forint körül van. A brit Endole / Companies House céginformációi szerint a Campbell Lutyens Holdings Ltd. csoport tekintetében a 2023–2024-es üzleti évben a forgalom értéke elérheti a 43 milliárd forintot is.

Bajnai fizetése ugyan nem nyilvános adat, de a Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, hogy a salary.com alapján egy ilyen szintű cég Chief Executive Officer (vezérigazgató) pozícióban akár 0,9 – 1,2 millió dollár/év (körülbelül 320 millió forint) körüli összeggel is lehet számolni.