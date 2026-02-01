Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő! Mutatjuk, milyen priuszaik vannak a Lázárinfót megzavaró bűnözőknek

Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Bajnai Gordon

Interjút adott Bajnai Gordon, tervei vannak még Magyarországgal

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét megszólalt Magyarországról az egykori szocialista miniszterelnök, ezúttal egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként. Bajnai Gordon kisebb és nagyobb buborékokban gondolkodik a magyar viszonyokat illetően és abban bízik, hogy a jelenleg még „mérsékelt méretű” buborékból egy nagyobb, az egész országra kiterjedő buborék fog létrejönni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bajnai Gordonbaloldalglobalista hálózat

Bajnai Gordon az egész országot egy általa elképzelt globalista buborékba tenné – erről írt a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog felhívta a figyelmet a Forbes magazin cikkére, amely szerint az egykori baloldali miniszterelnök egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként volt meghívott tavaly október 14-én az Europa Event Centerben.

Bajnai Gordonnak tervei vannak még Magyarországgal (Forrás: Facebook)
Bajnai Gordonnak tervei vannak még Magyarországgal (Forrás: Facebook)

A rendezvény kapcsán interjút készített Bajnaival a magazin, amelyből kiderült: a volt szocialista miniszterelnöknek még tervei vannak Magyarországgal. Kisebb és nagyobb buborékokban gondolkodik a magyar viszonyokat illetően, hangsúlyozta: abban bízik, hogy abból a jelenleg még „mérsékelt méretű” buborékból, amelyet a Forbes és közönsége képvisel egy nagyobb, az egész országra kiterjedő, feltételezhetően buborék fog létrejönni.    

Bajnai Gordon akár évi 320 millió forintot is kereshet

De mit is érdemes tudni erről a cégről, amelynek képviseletében nyilatkozott Bajnai? A Tűzfalcsoport GrowJo nevű amerikai üzleti adatplatform alapján azt írta, a Campbell Lutyens – amelynek vezérigazgatója jelenleg Bajnai Gordon – becsült éves árbevétele átszámítva körülbelül  34–38 milliárd forint körül van. A brit Endole / Companies House céginformációi szerint a Campbell Lutyens Holdings Ltd. csoport tekintetében a 2023–2024-es üzleti évben a forgalom értéke elérheti a 43 milliárd forintot is.

Bajnai fizetése ugyan nem nyilvános adat, de a Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, hogy a salary.com alapján egy ilyen szintű cég Chief Executive Officer (vezérigazgató) pozícióban akár 0,9 – 1,2 millió dollár/év (körülbelül 320 millió forint) körüli összeggel is lehet számolni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!