Orbán Viktor: Balmazújváros sem kér brüsszeli bábkormányt

A miniszterelnök szerint a szakmányban gyártott kamukutatások, a nagy csinnadrattával beharangozott kamuprogramok és a „vasalt mosolyú” elit sem tudja félrevezetni az embereket. A vasárnapi balmazújvárosi eredmény szerinte nem kivétel, hanem szabály: a választók következetesen az ország érdekeit nézik, nem a külső elvárásokat.
Az emberek oldalán, Brüsszellel szemben
Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a győzelem oka változatlan. Mint írta:
Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.”
A kormányfő egyértelművé tette: Magyarország nemet mond Brüsszelnek, kimarad a háborúból, és saját útját járja. A balmazújvárosi időközi önkormányzati győzelem szerinte előre jelzi a folytatást is: nem lesz brüsszeli bábkormány, viszont lesz következetes nemzeti politika – az emberek felhatalmazásával.