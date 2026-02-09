Orbán Viktor: Balmazújváros sem kér brüsszeli bábkormányt

A miniszterelnök szerint a szakmányban gyártott kamukutatások, a nagy csinnadrattával beharangozott kamuprogramok és a „vasalt mosolyú” elit sem tudja félrevezetni az embereket. A vasárnapi balmazújvárosi eredmény szerinte nem kivétel, hanem szabály: a választók következetesen az ország érdekeit nézik, nem a külső elvárásokat.

A fideszes Nagy Zoltán tarolt az időközi önkormányzati választáson Balmazújvárosban ( Forrás: Facebook/Kubatov Gábor)