balmazújváros

Orbán Viktor: Balmazújváros sem kér brüsszeli bábkormányt

Hiába a hangos kampány és a Brüsszelből importált tanácsadók, a magyar választók nem dőlnek be a díszleteknek. Balmazújváros egyértelmű üzenetet küldött: Magyarország sorsáról itthon döntenek.
balmazújvárosbrüsszelorbán viktornagy zoltán

A miniszterelnök szerint a szakmányban gyártott kamukutatások, a nagy csinnadrattával beharangozott kamuprogramok és a „vasalt mosolyú” elit sem tudja félrevezetni az embereket. A vasárnapi balmazújvárosi eredmény szerinte nem kivétel, hanem szabály: a választók következetesen az ország érdekeit nézik, nem a külső elvárásokat.

Balmazújváros
A fideszes Nagy Zoltán tarolt az időközi önkormányzati választáson Balmazújvárosban ( Forrás: Facebook/Kubatov Gábor)
Orbán Viktor: Fidesz-győzelem, jön a tavasz!

Az emberek oldalán, Brüsszellel szemben

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a győzelem oka változatlan. Mint írta: 

Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.” 

A kormányfő egyértelművé tette: Magyarország nemet mond Brüsszelnek, kimarad a háborúból, és saját útját járja. A balmazújvárosi időközi önkormányzati győzelem szerinte előre jelzi a folytatást is: nem lesz brüsszeli bábkormány, viszont lesz következetes nemzeti politika – az emberek felhatalmazásával.

