Akkor az a száz kárpátaljai magyar család, akinek az apukáját elvitték a háborúba, és rajtavesztett, és most már ott vannak a sírok, azok akkor mit mondjanak? A kétszínűségnek valami olyan szintjét értük el, sose gondoltam, hogy a magyar politikában ez megjelenik. Tehát, hogy egyik nap verik a mellüket, hogy ők így támogatják, úgy támogatják a határon túli magyarokat, a másik nap meg azt mondják, hogy az, hogy egy háborúban meg tud halni egy magyar ember, az rémhírterjesztés. Azok a kárpátaljaiak nem magyarok, vagy nem haltak meg. Melyik nem igaz?