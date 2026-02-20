Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Olvasta?

Élete nagy szerepét játssza Zelenszkij, és az sem zavarja, ha kifütyülik

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyik Fidesz-aloldalon megjelent egy olyan videó, ami a háború borzalmairól mutatott be képeket, meg egy arról szóló filmet. És a teljes baloldali sajtó, meg az ellenzéki pártok megtámadták azt, hogy ez „rémhírterjesztés” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BALLIBERÁLIS FAKE NEWSTisza Pártháborús őrülettisza pártiBalliberális álhírgyártásBALLIBERÁLIS ÁLHÍREKBALLIBERÁLIS ÁLHÍRHáború Ukrajnábanukrajnai háborúOrbán Balázs

Megjelent az egyik Fidesz-aloldalon egy olyan videó, ami a háború borzalmairól mutatott be képeket, és egy arról szóló filmet. És a teljes baloldali sajtó, meg az ellenzéki pártok megtámadták azt, hogy ez „rémhírterjesztés”. Az, hogy az apukát elviszik a háborúba, és rajtaveszít a háborún – mondta Orbán Balázs a videójában.

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Akkor az a száz kárpátaljai magyar család, akinek az apukáját elvitték a háborúba, és rajtavesztett, és most már ott vannak a sírok, azok akkor mit mondjanak? A kétszínűségnek valami olyan szintjét értük el, sose gondoltam, hogy a magyar politikában ez megjelenik. Tehát, hogy egyik nap verik a mellüket, hogy ők így támogatják, úgy támogatják a határon túli magyarokat, a másik nap meg azt mondják, hogy az, hogy egy háborúban meg tud halni egy magyar ember, az rémhírterjesztés. Azok a kárpátaljaiak nem magyarok, vagy nem haltak meg. Melyik nem igaz?

 

Magyar Péter nagyon veszélyes játékot űz
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!