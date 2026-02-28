A többség szerint Ukrajnának kell engednie az olajvitában

Több, mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság kőolajvezetéket, amely elsődleges ellátója hazánk kőolajimportjának. Az Orbán-kabinet a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg meg tudta védeni a magyar emberek ellátásbiztonságát. A kérdésben az Európai Unió vezetése Ukrajna pártját fogja, azonban a Nézőpont Intézet e hét elején végzett közvélemény-kutatása szerint a magyar közvélemény a magyar kormány mellett áll – olvasható a Nézőpont Intézet friss kutatásában.

A Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában Magyarországnak nem kellene engednie

Fotó: Nézőpont Intézet

A Barátság kőolajvezeték ügye megosztja a tiszásokat

A felnőtt népesség többsége (51 százalék) ugyanis nem ért egyet azzal az állítással, miszerint az orosz olajjal kapcsolatos, Ukrajnával folytatott vitában Magyarországnak kellene engednie és mindössze az emberek egyötöde (20 százalék) vélekedik ezzel ellentétesen. Valamennyi demográfiai bontásban (nem, kor, végzettség és lakóhely) szintén ez a többségi álláspont – áll a kutatásban.

Mást mutatnak a politikai elköteleződés szerinti álláspontok, hiszen amíg

a kormánypárti szavazók elsöprő többsége (77 százalék) Magyarországnak ad igazat és csupán 9 százalékuk gondolja azt, hogy engedni kellene Ukrajnának,

addig a

Magyar Péter pártja mögött állók harmada (34 százalék) Ukrajna mellett teszi le a voksát

és egynegyedük (27 százalék) gondolja azt, hogy nem szabad feladni a magyar álláspontot.