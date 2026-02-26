A tiszás politikus hatalmasat kaszált azon, hogy Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket

Hírlevél
„Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10 százalékkal nőtt, mióta Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki szerint a Tisza fővárosi frakcióvezetője nem a magyar emberek érdekeit képviseli. A Tisza fővárosi frakcióvezetője 12 322 Shell-részvény tulajdonosa.
„Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10 százalékkal nőtt mióta Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket!  Bujdosó nem érted dolgozik. A Fidesz a biztos választás!” – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

barátság vezeték, shell, tisza, tiszás, Megdöbbentő mennyiségű Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea (Fotó: (c)Zakany Gergely)
Mint korábban beszámoltunk róla, Bujdosó Andrea hivatalos vagyonnyilatkozata névvel, aláírással ellátva látott napvilágot. A dokumentum alapján a Tisza fővárosi frakcióvezetője 12 322 Shell-részvény tulajdonosa. 

Shell kapitány tehát nem az egyetlen, aki ilyen részvények tulajdonosa. Menczer Tamás korábban hangsúlyozta, hogy ezen információk birtokában már senkiben nem maradhat kétség: ezek az emberek nem a magyarok érdekeit képviselik.

 Ők a Shell profitjának növekedésével párhuzamosan gazdagodnak, ez pedig a rezsicsökkentés és az energiacégek adójának eltörlésével történhet meg.

A számlát pedig természetesen a magyar emberek fizetik majd. Ezer-forintos üzemanyagárra és háromszoros rezsiárra számíthatunk egy esetleges kormányváltás esetén.


 

 

