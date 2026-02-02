Bayer Zsolt az Igazság órájában – a Tisza uszításáról, az elszólásokról és a Háborúellenes Gyűlésről

Bayer Zsolt az Igazság órájában ezúttal csípősen fogja kommentálni a Tisza Párt múlt héten előadott botrányát, a leigazolt szakértőket és Csercsa Balázs interjúját. Ki fog térni a hatvani Háborúellenes Gyűlésre, ahol ezúttal is a béke és a szeretet volt középpontban.

Bayer Zsolt az Igazság órájában

Fotó: Magyar Nemzet

Csercsa Balázs megszólalt, mert elege lett

Lehullott a lepel a Tisza Pártról: Csercsa Balázs, a párt volt szakpolitikusa nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péter és csapata tudatosan hallgat valódi politikai terveiről.

Ez az ember nemegy utcáról betévedt valaki volt. Hanem vezető"

– emlékeztetett Bayer. A beszélgetés során szó esett a kormány gazdasági intézkedéseiről is:

Béremelésekről, adócsökkentésekről, valamint a napokban érkező 13. havi nyugdíjról és a 14. havi nyugdíj első részletéről.

Bayer szerint itt mutatkozik meg a különbség ígéret és teljesítmény között. Mint fogalmazott: míg Orbán Viktor esetében az ígéretekből rendszerint kormányzati döntés lesz, addig Magyar Péter már a politikai pályára lépésével is saját korábbi állításait cáfolta meg. „Azt mondta, nem lesz politikus — ma pedig egy párt élén áll” — emlékeztetett.

Csercsa Balázs kapcsán elhangzott: a Tisza egykori egyházügyi kabinetvezetője nem bosszúból szólalt meg, hanem azért, mert elege lett a belső működésből.

A pártelnök erre reflexből reagált: sértett embernek nevezte, majd azzal vádolta, hogy a Fidesz megvásárolta.

Megható üzenet – és ami mögötte van

Csercsa Balázs történetét felidézve — amelyben Magyar Péter ordnáré hangnemben beszélt saját munkatársaival — Bayer Zsolt így reagált:

Pszichopata.”

Németh Balázs, ezután felidézte Magyar Péter legutóbbi üzenetét, amelyet kifejezetten a fideszes szavazóknak címzett, és amelyben a rezsicsökkentést vette védelmébe. Bayer erre emlékeztetett:

Nem is olyan régen ugyanaz a Magyar Péter még „humbugnak” nevezte ugyanezt az intézkedést.

Szóba került az is, hogy olyan embereknek küld megató üzenetet a pártelnök, akiket aluliskolázottnak és ostobának tart.

