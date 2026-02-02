Bayer Zsolt csípős megjegyzést tett a Tisza múltheti botrányára – ezt látni kell

Bayer Zsolt az Igazság órájában ezúttal csípősen kommentálta a Tisza Párt múlt héten előadott botrányát, a leigazolt szakértőket és Csercsa Balázs interjúját. Kitért a tiszások agresszív megnyilválnulásaira, amik Magyar Péter erőszakos természetét tükrözik.
Csercsa Balázs megszólalt, mert elege lett
Lehullott a lepel a Tisza Pártról: Csercsa Balázs, a párt volt szakpolitikusa nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péter és csapata tudatosan hallgat valódi politikai terveiről.
Ez az ember nemegy utcáról betévedt valaki volt. Hanem vezető"
– emlékeztetett Bayer. A beszélgetés során szó esett a kormány gazdasági intézkedéseiről is:
Béremelésekről, adócsökkentésekről, valamint a napokban érkező 13. havi nyugdíjról és a 14. havi nyugdíj első részletéről.
Bayer szerint itt mutatkozik meg a különbség ígéret és teljesítmény között. Mint fogalmazott: míg Orbán Viktor esetében az ígéretekből rendszerint kormányzati döntés lesz, addig Magyar Péter már a politikai pályára lépésével is saját korábbi állításait cáfolta meg. „Azt mondta, nem lesz politikus — ma pedig egy párt élén áll” — emlékeztetett.
Csercsa Balázs kapcsán elhangzott: a Tisza egykori egyházügyi kabinetvezetője nem bosszúból szólalt meg, hanem azért, mert elege lett a belső működésből.
A pártelnök erre reflexből reagált: sértett embernek nevezte, majd azzal vádolta, hogy a Fidesz megvásárolta.
Megható üzenet – és ami mögötte van
Csercsa Balázs történetét felidézve — amelyben Magyar Péter ordnáré hangnemben beszélt saját munkatársaival — Bayer Zsolt így reagált:
Pszichopata.”
Németh Balázs, ezután felidézte Magyar Péter legutóbbi üzenetét, amelyet kifejezetten a fideszes szavazóknak címzett, és amelyben a rezsicsökkentést vette védelmébe. Bayer erre emlékeztetett:
Nem is olyan régen ugyanaz a Magyar Péter még „humbugnak” nevezte ugyanezt az intézkedést.
Szóba került az is, hogy olyan embereknek küld megató üzenetet a pártelnök, akiket aluliskolázottnak és ostobának tart.
Balhé Lázárinfón: uszítás, bűnözők és elhallgatott félmondatok
Szóba került a Lázárinfón történtek sora is, ahol nem spontán felháborodásról, hanem nyílt uszításról beszélhetünk. Az eseményen elítélt bűnözők csaptak balhét, és célzottan a fideszes résztvevőkre támadtak — ráadásul nem piti ügyek miatt elítélt figurákról van szó, hanem súlyos bűncselekmények elkövetőiről. Felmerült Lázár János szerepe is:
Lehet, hogy János mondott egy féleréthető félmondatot, miközben pont az ellenkezőjéről szólt, ami el is hangzott a mondat második felében"
Hozzátette: Ez az a részlet, amit következetesen nem idéznek fel.
Bródy félelmei, politikai hisztéria
Megszólalt Bródy János, aki attól tart: a következő választás után a vesztes fél nem lesz hajlandó elismerni a vereségét. Egy apró részlet azonban kimaradt a nyilatkozatból: Bródy nem mondta meg, ki lesz szerinte a vesztes. Ezt a kérdést már Bayer Zsolt tette fel, és meg is válaszolta.
Véleménye szerint nem a kormányoldal az, amelyik vereség esetén utcai nyomásgyakorlásba és hangulatkeltésbe kezdene
hanem Magyar Péter és köre.
Képek égetése, kettős mérce és a hallgatás politikája
Újabb botrány borzolja a kedélyeket: tiszás aktivisták Rétvári Bence karácsonyi naptárát és fényképét égették el, az egészet pedig videóra is vették. Az akció a sződligeti Tisza helyi vezetőjéhez köthető.
Épeszű ember nem égeti el egy másik ember képét — főleg nem úgy, hogy még fel is tölti az internetre"
– hangsúlyozta Rétvári a bejátszott videóban. A történet itt nem állt meg.
A felvételt lájkolta a Tisza váci jelöltje, Szimon Renáta is.
Ez az a pont, ahol a magyarázkodás helyét átveszi a felelősség kérdése. Bayer Zsolt erre egyetlen, de annál kellemetlenebb kérdéssel reagált: vajon mi lenne az ellenzék reakciója, ha egy fideszes politikus égetné el egy ellenzéki szereplő képét, majd ezt diadalmasan terjesztené a közösségi médiában? A válasz borítékolható — országos botrány, nemzetközi felháborodás, címoldalak.
Bayer arra is emlékeztetett: Szimon Renáta neve nem először kerül elő kényes ügyben.
Ő az a politikus, aki korábban valótlan állításokat tett arról, hogy Rádon megtámadták.
Postaládába gyömöszölt gyűlölet
A beszélgetés másik súlyos epizódja egy konkrét eset volt.
Németh Balázs postaládájába ismeretlenek kutyaürüléket tettek.
Bayer erre élesen reagált: miközben van egy miniszterelnök, aki világos ígéreteket tesz és be is tartja azokat — 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés, családtámogatások, a háborún kívül tartott Magyarország —, addig a másik oldalon olyan aktivisták jelennek meg, akik reggel kutyaszart gyűjtenek, majd azt mások postaládájába tuszkolják. A történet itt nem ért véget:
A műsorvezető elmondta azt is, hogy az érintett tiszás aktivista később több pornóoldalon is regisztrált Németh Balázs nevével.
Meddig mehet el Kijev?
Az ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter magyar belpolitikába történő beavatkozásáról szólva Bayer Zsolt élesen fogalmazott:
Az a legszebb, amikor Zelenszkij arról beszél, hogy Magyarország miniszterelnökét fel kell pofozni, és Magyarország az unió pénzén élősködik."
Bayer emlékeztetett: Ukrajna jelenlegi működése teljes egészében külső finanszírozástól függ. Ha az Európai Unió nem tartaná fenn a háborút és magát az államot, Zelenszkij — Bayer megfogalmazása szerint — alapvető dolgokra sem lenne képes, miközben Magyarország energiával segíti a szomszédos országot: áramot és üzemanyagot biztosít. A publicista külön kitért az ukrán külügyminiszter kijelentésére is, aki Szálasi Ferenchez hasonlította Orbán Viktort. Ezzel kapcsolatban Schmidt Mária szavait idézte:
Az ukrán külügmyiniszteren kívül aligha van olyan külügyminiszter Európában, aki egyáltalán tudná, ki volt Szálasi — Ukrajnában viszont pontosan tudják, hiszen történelmi értelemben „saját hősként” tekintenek rá.
A felsorolás itt sem ért véget. Bayer felidézte: egy ukrán miniszter — egy női politikus — nemrég nyíltan arról beszélt, hogy csak az tekinthető homo sapiensnek, aki ukránul beszél.
Kényszersorozás, halál, hallgatás: Brüsszel most sem nézett oda
Szóba került az a kárpátaljai férfi is, aki kényszersorozás következtében vesztette életét — annak ellenére, hogy katonai szolgálatra alkalmatlan volt. A történet brutálisan zárult: egy héttel az elhurcolása után halott volt. A hírre Európai Unió részéről néma csend volt a válasz. Sem felháborodás, sem vizsgálat, sem együttérzés — mintha az emberi jogok hirtelen területi alapon lennének érvényesek. Közben a kontraszt élesebb nem is lehetne:
Miközben Kárpátalján alkalmatlan civileket hurcolnak el, addig az ukrán elit gyerekei Nyugaton élnek gondtalan életet, távol a fronttól, távol a következményektől.
Vétó eltörlése, felvétel mindenáron? – egymásnak ellentmondó tiszás üzenetek
Miközben a Tisza továbbra is nyíltan támogatja Ukrajna NATO- és európai uniós csatlakozását, egyre több az ellentmondás a párt körüli nyilatkozatokban. Bayer Zsolt felidézte:
Manfred Weber nemrég arról beszélt, hogy el kellene törölni az uniós vétót, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy egy-egy tagállam megakadályozhassa a »közös döntéseket« .
Bayer szerint éppen ez mutatja, mennyire félrebeszélnek Brüsszelben. A vétó ugyanis nem technikai akadály, hanem szuverenitási garancia: pont arra való, hogy akár egyetlen ország is meg tudja állítani azt, amivel nem ért egyet. Ha ez megszűnik, a kisebb tagállamok véleménye gyakorlatilag eltűnik. A publicista ironikusan jegyezte meg:
Orbán Anita már meg is ígérte, hogy ők bizony eltörölnék a vétót. Erre szinte azonnal érkezett az újabb csavar: Magyar Péter két nappal később már arról beszélt, hogy ők nem engednék be a menekülteket.
Bayer szerint ez a politikai kommunikáció tankönyvi példája annak, hogyan lehet mindenkinek mást mondani: Brüsszelnek engedelmességet, itthon keménységet, közben pedig senki sem magyarázza el, hogyan fér össze Ukrajna gyorsított felvétele a vétó eltörlésével és a migráció elutasításával.
A Tisza Párt nem vétózna
A Tisza továbbra is kitart amellett, hogy Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát támogatni kell, miközben Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek a nemzeti vétó eltörléséről. Manfred Weber nemrég kijelentette: szerinte elfogadhatatlan, hogy egyes tagállamok megakaszthassák a „közös döntéseket”. Bayer Zsolt erre emlékeztetett: A vétó pontosan erre való. Nem technikai hiba, hanem tudatos garancia — arra, hogy akár egyetlen ország is nemet mondhasson arra, amivel nem ért egyet. Ha ez megszűnik, a szuverenitás is vele megy. Bayer ironikusan megjegyezte:
Orbán Anita már meg is ígérte, hogy ők eltörölnék a vétót. Két nappal később pedig Magyar Péter arról beszélt, hogy — bár Brüsszel ezt várná el — a Tisza biztosan nem engedné be a menekülteket.
Az üzenet így egyszerre próbál megfelelni Brüsszelnek és a hazai közönségnek, a kettő viszont látványosan nem fér össze. A beszélgetésben szóba került Kapitány István tiszás szerepvállalása is. Megjegyezték:
A magyarok aligha lesznek hálásak, ha a jövőben három-négyszeres rezsit kell fizetniük azért, hogy egykori Shell-vezetők nemzetközi kapcsolatokkal dicsekedhessenek — például azzal, hogy személyesen ismerik Michael Schumachert.
Kövesse az Origón!