Szentkirályi Alexandrának hogy is mondhatna nemet?

Én már tudom, hogy mit fogtok csinálni március 15-én. Ott lesztek velem, velünk a valaha volt legnagyobb Békemeneten – mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében szerdán.

A vonuló Békemenet a Kossuth térre (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály), 2025 október 23-án.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy március 15-én lehetőségük lesz az embereknek arra, hogy együtt, közösen átéljék azt, hogy milyen, amikor

ennyi ember üzeni meg Brüsszelnek és Kijevnek, hogy nem akarunk háborút.

Békemenet: zászlók a magasban

Az idei Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.

Készüljetek, zászlókat a magasba, ott találkozunk!”

– zárta bejegyzését a Fidesz budapesti frakcióvezetője.