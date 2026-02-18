Szentkirályi Alexandrának hogy is mondhatna nemet?

A Fidesz budapesti frakcióvezetőjének van egy programötlete. „Én már tudom, hogy mit fogtok csinálni március 15-én” – közölte Szentkirályi Alexandra Facebook videó-bejegyzésében szerdán azzal kapcsolatban, hogy a valaha volt legnagyobb Békemenet közeleg.
Én már tudom, hogy mit fogtok csinálni március 15-én. Ott lesztek velem, velünk a valaha volt legnagyobb Békemeneten – mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében szerdán.
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy március 15-én lehetőségük lesz az embereknek arra, hogy együtt, közösen átéljék azt, hogy milyen, amikor
ennyi ember üzeni meg Brüsszelnek és Kijevnek, hogy nem akarunk háborút.
Békemenet: zászlók a magasban
Az idei Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.
Készüljetek, zászlókat a magasba, ott találkozunk!”
– zárta bejegyzését a Fidesz budapesti frakcióvezetője.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!