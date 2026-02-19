Az orosz-ukrán háborúval már több szervezet foglalkozik. Magyarországnak viszont az az álláspontja, hogy legyen olyan szervezet is, amely békével foglalkozik – közölte Magyarország Kormánya közösségi média felületén a Béketanács alakuló ülésével kapcsoaltban.

Washington ad otthont a Béketanács első ülésének

Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

Magyarországnak az az érdeke, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen, olvasható a bejegyzésben, amelyet azzal kapcsolatban tettek közzé, hogy Orbán Viktor csütörtökön részt vesz a Béketanács alakuló ülésén.

A közleményben az is olvasható, hogy

Magyarország érdeke, hogy minél előbb béke legyen Ukrajnában, ezért minden kezdeményezést támogatnak, ami ezt szolgálja.

Ismeretes, Washington ad otthont a Béketanács első ülésének, amelyen több mint húsz ország vezetője képviselteti magát. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitja meg, a helyszín a fővárosban működő, róla elnevezett Békeintézet (Donald J. Trump Institute of Peace).

Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

