Jó hír a családoknak: fontos részletek derültek ki a februári béremelésekről

Több millió munkavállaló és család számíthat magasabb jövedelemre a februári béremelések és adókedvezmények bővítése révén.
Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzés formájában tájékoztatott a béremelések fontos részleteiről. A minimálbér növekedése, a közszféra fizetésemelése, a családi adókedvezmény újabb 50 százalékos emelése és a kétgyermekes, 40 év alatti anyák SZJA-mentessége együttesen jelentős többletbevételt biztosít.
A béremelés számos család válláról vesz le terhet
A következő részletek derültek ki az intézkedésről:
- Több pénzt kapnak a minimálbéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak: 2010 óta a minimálbér 73 500 forintról 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 89 500 forintról 373 200 forintra emelkedett.
- Két lépcsőben megduplázták a családi adókedvezményt: a januári újabb 50 százalékos emeléssel egy gyermek esetén havi 20 ezer forintra, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, három vagy több gyermeknél gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a kedvezmény.
- Emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák fizetése is, mivel januártól számukra is életbe lépett az SZJA-mentesség.
- Átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és az óvodapedagógusok bére, valamint a szakképzésben dolgozó szakoktatók fizetése is 10 százalékkal emelkedett.
- Magasabb fizetést kapnak a kulturális, a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi területen dolgozók: az érintettek 15 százalékos béremelésben részesültek.
- A kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése további 15 százalékkal nőtt, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelést követően.
- A közszféra dolgozói számára elérhető az 1 millió forintos otthontámogatás.
- A fegyveres testületek mintegy 80 ezer tagja – katonák, rendőrök, katasztrófavédők, pénzügyőrök és határvadászok – már megkapták a hathavi fegyverpénzt.
- Az SZJA-mentesség továbbra is segíti a 25 év alatti fiatalokat, a 30 év alatti, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyákat.
- A CSED, a GYED és az örökbefogadói díj már 2025. júliusától adómentes, januártól pedig a GYED maximális összege havi 451 920 forintra emelkedett.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!