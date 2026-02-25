„Újabb lépések a magyarok biztonságáért” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután megalakult a kritikus infrastruktúra védelmét koordináló Egyeztető Törzs.

Újabb intézkedéseket jelentettek be a magyar emberek biztonságáért

A tárcavezető közölte: a miniszterelnök felkérésére hozták létre a testületet, amely több minisztérium részvételével az energetikai létesítmények fokozott védelméről gondoskodik.

A miniszter szerint Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és további lépéseket helyezett kilátásba annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon hazánkra, illetve az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő bizonytalanságot. Szalay-Bobrovniczky úgy fogalmazott: ennek célja a káoszteremtés és az, hogy a választásokba beavatkozva egy Kijev és Brüsszel által támogatott, háborúpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon.

A döntések értelmében a Magyar Honvédség megerősíti a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, az állomány az ország több pontján települ majd. A szükséges erők – hangsúlyozta – rendelkezésre állnak. Emellett miniszterelnöki parancs alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elrendelték a drónrepülés tilalmát is.

A honvédelmi miniszter a lakosság támogatását és megértését kérte az intézkedésekhez, kiemelve: a cél a magyar emberek energiaellátásának biztosítása. „A békéhez erő kell” – fogalmazott, hozzátéve: folytatják a munkát.