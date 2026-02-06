Hírlevél
Rendkívüli

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Ejtőernyős jelölt a belvárosban? Kérdések Bódis Kriszta indulása körül

Jogosan merül fel a kérdés a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választókban, hogy kinek a képviseletére készül valójában a Tisza Párt indulója – vetette fel a Magyar Nemzet. A kormánypártok jelöltje szerint Bódis Kriszta nem helyi szereplő, hanem központból irányított ejtőernyős.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint Ferencz Orsolya, miniszteri biztos és a Fidesz-KDNP jelöltje élesen bírálta Bódis Kriszta indulását a fővárosi 2-es számú egyéni választókerületben. Úgy látja, Magyar Péter jelöltjének sem érdemi helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel, miközben korábbi tevékenysége – különösen az ózdi programjai – súlyos kérdéseket vetnek fel.

Bódis Kriszta
Ferencz Orsolya szerint Bódis Kriszta nem ismeri a helyiek ügyeit, és korábbi tevékenységével kapcsolatban is aggályok merülnek fel (Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc)

Helyismeret nélkül a körzetben

Ferencz Orsolya szerint Józsefvárosban, Ferencvárosban és a belvárosban alig ismerik Bódis Krisztát, neve leginkább pártrendezvényeken tűnik fel, miközben az itt élők problémáit nem ismeri. Felidézte, hogy Ózdon ugyan ismertséget szerzett, de szerinte ott is negatív tapasztalatok kísérték a munkáját.

Érdemi helyismerete nincs, és nem ismeri, kik azok az emberek, akiknek a képviseletére pályázik”

 – fogalmazott a kormánypárti jelölt. A politikus emlékeztetett: Bódis Kriszta alapítványa jelentős – részben külföldi – forrásokhoz jutott, ám a helyiek beszámolói és a sajtóban megjelent, nem cáfolt információk szerint a támogatások felhasználásával kapcsolatban mindmáig kérdések vannak.

Központból irányított jelöltek?

Ferencz Orsolya szerint nemcsak Bódis Kriszta, hanem a Tisza Párt több indulója sem tekinthető önálló politikai szereplőnek. Úgy véli, helyismeret nélkül „ejtőernyőztetik” őket a körzetekbe, ahol a cél a szavazatok maximalizálása, nem pedig a helyben élők képviselete.

Néhány hangzatos mondaton túl önálló kommunikációt alig látunk, volt, aki pesti kötődésről beszélt, majd Budán indították” 

– idézte fel. A kormánypárti jelölt megjegyezte: Bódis Kriszta korábbi nyilatkozatai – például a rezsicsökkentés igazságtalanságáról – szintén elidegeníthetik a helyi közösségeket. 

Bódis Kriszta
Bódis Kriszta korábban azt nyilatkozta: igazságtalannak tartja a rezsicsökkentést (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Felidézte a Teleki téri piacnál tett látogatást is, ahol szerinte a jelölt nem volt tisztában azzal, hogy az árusok által említett problémák a Pikó András vezette önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

A roma közösségek megszólításával kapcsolatban Ferencz Orsolya hangsúlyozta: 

Józsefvárosban és Ferencvárosban pontosan tudják, mit tett értük az elmúlt években a kormány, és gyorsan felismerik, ha valaki hamis ígéretekkel próbál élni. 

Felháborítónak nevezte azt is, hogy a közelmúltban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái meggyalázták a Muzsikus cigányok parkját, amely a kerület kulturális értékeinek állít emléket.

