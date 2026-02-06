Ejtőernyős jelölt a belvárosban? Kérdések Bódis Kriszta indulása körül

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Ferencz Orsolya, miniszteri biztos és a Fidesz-KDNP jelöltje élesen bírálta Bódis Kriszta indulását a fővárosi 2-es számú egyéni választókerületben. Úgy látja, Magyar Péter jelöltjének sem érdemi helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel, miközben korábbi tevékenysége – különösen az ózdi programjai – súlyos kérdéseket vetnek fel.

Ferencz Orsolya szerint Bódis Kriszta nem ismeri a helyiek ügyeit, és korábbi tevékenységével kapcsolatban is aggályok merülnek fel (Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc)

Helyismeret nélkül a körzetben

Ferencz Orsolya szerint Józsefvárosban, Ferencvárosban és a belvárosban alig ismerik Bódis Krisztát, neve leginkább pártrendezvényeken tűnik fel, miközben az itt élők problémáit nem ismeri. Felidézte, hogy Ózdon ugyan ismertséget szerzett, de szerinte ott is negatív tapasztalatok kísérték a munkáját.

Érdemi helyismerete nincs, és nem ismeri, kik azok az emberek, akiknek a képviseletére pályázik”

– fogalmazott a kormánypárti jelölt. A politikus emlékeztetett: Bódis Kriszta alapítványa jelentős – részben külföldi – forrásokhoz jutott, ám a helyiek beszámolói és a sajtóban megjelent, nem cáfolt információk szerint a támogatások felhasználásával kapcsolatban mindmáig kérdések vannak.