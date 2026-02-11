A Tisza kimondta: véget vetnének a családi adókedvezménynek

Elindítjuk a 100 százalék Családi Programot – jelentette be Bódis Kriszta. A Tisza Párt józsefvárosi jelöltje egyúttal elárulta azt is, mi a véleménye a kormány által létrehozott családi adókedvezmények rendszeréről.

Bódis Kriszta egyértelművé tette, mit gondol a kormány által létrehozott támogatásokról (Fotó: Facebook)

Bódis úgy fogalmazott,

a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben”.

Bódis Kriszta bejelentésével kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy vélekedett, ezzel ők maguk mondták ki: a Tisza elvenné a családi adókedvezményeket.