A Tisza kimondta: véget vetnének a családi adókedvezménynek

Rendkívüli

Fontos

Ők maguk mondták ki, a Tisza elvenné a családi adókedvezményeket – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. A Tisza józsefvárosi jelöltje, Bódis Kriszta egyértelművé tette, mit gondol a kormány által létrehozott támogatásokról.
Elindítjuk a 100 százalék Családi Programot – jelentette be Bódis Kriszta. A Tisza Párt józsefvárosi jelöltje egyúttal elárulta azt is, mi a véleménye a kormány által létrehozott családi adókedvezmények rendszeréről.

Bódis Kriszta
Bódis Kriszta egyértelművé tette, mit gondol a kormány által létrehozott támogatásokról (Fotó: Facebook)

Bódis úgy fogalmazott,

a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben”.

Bódis Kriszta bejelentésével kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy vélekedett, ezzel ők maguk mondták ki: a Tisza elvenné a családi adókedvezményeket.

 

